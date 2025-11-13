OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    El psicólogo está empeñado en demostrar que él es más que un símbolo del estallido social. Como candidato por el distrito 8, hace un llamado a conocer sus propuestas. Además, a seis años de las movilizaciones, concluye que no necesariamente esa gente hoy está con Jara.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La próxima semana, sea cual sea el resultado de la elección de este domingo, Gustavo Gatica volverá a trabajar como psicólogo en Estación Central. Se terminan las vacaciones que pidió para hacer campaña e intentar llegar al Congreso como diputado por el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Lampa).

    En su interacción con los vecinos, ha reconfirmado que es percibido como un símbolo de las marchas del estallido social, donde recibió disparos que lo dejaron ciego, caso que todavía se encuentra en juicio.

    Ad portas de la elección y como postulante al Congreso en un cupo del PC, pide conocer otra faceta de él. “Lo que me pasó en 2019 es grave, pero no me define de por vida”, plantea.

    ¿Confía en que va a ser electo?

    No. Estoy bien cansado, han sido más de cien días de campaña, pero estoy muy conforme del trabajo hecho. Hemos dejado los pies en la calle. Estoy tranquilo, conforme, pero en ningún caso confiado.

    ¿Cómo se dio la decisión de ser candidato?

    Mis padres son profesores de escuela pública, de ellos aprendí el deseo de aportar a la sociedad desde donde uno está. Me propuse estudiar Psicología con ese deseo. Trabajo en una unidad de víctimas de delitos graves. Es tan dramática la situación, que me nació de la guata aportar un poco más. Así surge la idea de ser candidato.

    12/11/2025 - GUSTAVO GATICA - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    ¿Cuáles son los problemas más urgentes del D-8?

    Existen prioridades. Una de ellas es la salud mental. En Chile invertimos muy poco en ella y me gustaría generar políticas que mejoren la calidad de vida. La otra es seguridad, los vecinos me lo hacen saber. Cuando empezó la campaña, sentí que teníamos que darle una vuelta: cómo planteamos la seguridad desde la izquierda, para que dé sentido a las personas.

    ¿La derecha ha avanzado más en eso?

    Los discursos de la ultraderecha, de Kast, Kaiser o Matthei, de cárcel o bala, no hacen sentido. La delincuencia, la violencia, es un fenómeno muy complejo. Desde una perspectiva política, no podemos caer en ese discurso simplista, sino que tenemos que atender el fenómeno con la complejidad que merece.

    ¿Y por qué cree que hoy a la gente le hace sentido el discurso de Kast o Kaiser?

    Históricamente, a la derecha se le asocian conceptos como seguridad o la economía, mientras a la izquierda, la solidaridad, la igualdad. Sin embargo, cuando uno evalúa, este gobierno ha hecho muchos esfuerzos e inversiones en seguridad. Esa bajadita de la seguridad como un derecho no la hemos planteado lo suficiente para que la gente entienda que sí es importante para la izquierda.

    ¿Es probable que la derecha consiga mayoría en ambas cámaras?

    Estoy bastante esperanzado de que haya un buen Congreso. Efectivamente, la derecha está -al menos en encuestas- mejor aspectada, pero estas semanas los candidatos de la izquierda podemos hacer propuestas que le hagan sentido a la persona y tener un buen resultado.

    ¿Es de la idea de que hubo un cierre de ciclo? En el sentido de que tras el estallido el país se inclinó a la izquierda y eso terminó.

    Es un debate más complejo, porque después Chile votó en contra de la Constitución republicana. No creo en este péndulo que se mueve y se mueve, sino que hay un sistema que está agotado y que mandata a la gente a rechazar lo que está en el poder.

    12/11/2025 - GUSTAVO GATICA - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    A propósito de esa complejidad, ¿es posible pensar que gente que salió a marchar en 2019 hoy vote por la derecha?

    El estallido social es una manifestación de malestar. Si uno lo miraba de lejos, parecía ser un solo color, pero había una serie de matices. Nosotros cometimos el error de pensar que toda esa gente era de izquierda. Y no, estaban manifestándose por algo que les resultaba injusto y esas personas han ido votando de diferente forma. No creo necesariamente que toda esa gente vote Jara.

    Aceptó un cupo del PC para competir. ¿Se siente identificado con ese partido?

    Soy muy respetuoso de la historia y el presente del PC. Hemos tenido una buena comunicación, bastante cercanía. Ellos han sido muy respetuosos de mi candidatura, han permitido que yo decrete los lineamientos.

    ¿Entraría a militar?

    La militancia, por ahora, no me hace tanto sentido. No lo descarto, pero por ahora no es alternativa para mí.

    ¿Se decepcionó del FA? Le ofrecieron un cupo y se retractaron.

    Está superado. Su argumento de querer llevar a un candidato de sus filas es muy válido. Ahora hemos tenido muy buena relación con Tomás Vodanovic. Sin rencores.

    ¿Qué tan identificado se siente con el gobierno?

    Ha sido un gobierno de luces y sombras. Destaco proyectos como la ley Papito Corazón, 40 Horas, la ley de pensiones, el alza al sueldo mínimo. En materia de derechos humanos hubo avances, pero faltaron cosas por hacer. En ese equilibrio, la nota es azul.

    ¿Es una deuda de este gobierno la política de reparación para las víctimas del estallido?

    Faltaron señales. La política es mucho de señales. Me parece que hacia las personas que fueron violadas sus derechos humanos hizo falta un pronunciamiento, un gesto político.

    ¿Su candidatura toma un compromiso sobre esta materia?

    No debe haber otro Gustavo Gatica o Fabiola Campillai. Tengo una convicción profunda de querer trabajar para que haya garantías de no repetición.

    ¿La campaña le ha confirmado que la gente lo percibe como un símbolo del estallido? ¿Es algo que juegue en contra?

    Para las personas soy un símbolo. Me abrazan, se emocionan, y eso lo recibo con mucho cariño, me siento muy agradecido. Sin embargo, hay una cosa muy personal, más allá de lo político, de querer demostrar que soy más que eso. Lo que me pasó en 2019 es grave, es importante, pero no me define de por vida. Espero que eso se logre transmitir. Soy psicólogo, soy profesional, tengo postura política y quiero hacer las cosas bien. Invito a conocer esta otra faceta.

    Es una posibilidad que sea electo y que la derecha llegue a La Moneda. ¿Cómo se pararía como oposición?

    En el escenario en que haya un gobierno de ultraderecha, que espero que no pase, me gustaría construir una oposición constructiva. Siempre y cuando se generen políticas para mejorar la calidad de vida de las personas.

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaGustavo GaticaPartido ComunistaPCDistrito 8Maipú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”
    Chile

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100
    El Deportivo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?