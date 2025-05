Hassler compara investigaciones por ProCultura y Sierra Bella: “Se repiten actuaciones que están fuera del marco normativo”

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), se refirió este martes a la decisión del Ministerio Público de apartar de la investigación de la arista ProCultura al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, considerando como grave y lamentable que “se repitan actuaciones” que estarían “fuera del marco normativo”, aludiendo a una eventual interceptación ilegal de comunicaciones.

Cabe recordar que dicho persecutor también lidera la indagación de la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la municipalidad de Santiago. Fue el contenido de conversaciones entre Hassler y la diputada Karol Cariola, lo que motivó a la Fiscalía a abrir una investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias”.

En entrevista con el medio Súbela, la exjefa comunal manifestó que “fuimos víctimas de violación de secreto de funcionarios públicos, o al menos algún funcionario público, y por eso presenté una querella criminal para que puedan establecerse las responsabilidades".

“Aquí hay un proceso que no ha correspondido tanto desde que se entró a un celular a revisar cosas para las cuales no se tenía autorización , es decir, no existe una autorización para ver conversaciones privadas que no tienen ningún valor investigativo y por tanto se sobrepasó eso”, declaró.

El fiscal Patricio Cooper DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Aspiraciones legislativas

Por otra parte, manifestó sus intenciones de ser parlamentaria por el Distrito 10, que comprende a las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

La otrora jefa comunal indicó que “donde yo tengo mi trabajo, y mi mayor conocimiento, mi experiencia es en la comuna de Santiago, en sus 26 barrios, en su historia, su identidad, pero sin duda que para poder jugar un rol en lo que viene, también voy a aprender mucho de la identidad, de la historia de otras comunas, y me gustaría desarrollarlo donde he hecho mi trabajo que es justamente en el Distrito 10 ”.

En el mismo tenor, aseguró que la decisión de participar en los comicios legislativos le fue planteada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tras las elecciones edilicias donde no consiguió la reelección.

Al respecto, indicó que “ las listas finales se están todavía conversando entre los partidos , está la idea de una lista única que ojalá pueda avanzar para que tengamos mayoría en el Congreso, porque eso necesitamos, no sólo una gran Presidenta de la República como va a ser Jeannette Jara, sino que también necesitamos un Congreso con mayoría para los cambios”.

“Me gustaría poder llevar la experiencia que desarrollamos en Santiago a nuevos desafíos y sobre todo ante el avance de la ultraderecha. Hay un discurso de odio que está muy fuerte y que yo creo que es necesario poder ir a debatir, a argumentar, a generar cambios, a defender los derechos que tenemos, pero también a lograr más cosas”, subrayó.

16/10/2024 IRACI HASSLER, ALCALDESA DE SANTIAGO MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Críticas de Desbordes

Por otro lado, y en referencia a las constantes críticas que ha hecho el actual alcalde Mario Desbordes (RN) respecto a su gestión en el municipio, Hassler lamentó que “solo encuentre justificaciones, excusas y busque hablar de mí en vez de trabajar en la tarea que le ha dado la comunidad”.

“En estos meses hemos visto que Santiago retrocede, que se desborda el barrio Meiggs, que cambia directores de educación, directores jurídicos, etc. Pero no vemos ninguna idea para Santiago, ningún logro, ningún avance. Al contrario, vemos estos retrocesos”, acusó.

Consultada en específico por los reproches hechos por Desbordes sobre la falta de recursos en Educación, la exjefa comunal reiteró sus dardos contra su sucesor en el cargo, señalando que “ todo el tiempo busca alguna excusa, inventa distintos elementos que son falsos. Y además, cambia las cifras todo el tiempo ”.