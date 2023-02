Incendios: Presidente Boric afirma que “antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar”

Este jueves el Presidente Gabriel Boric volvió a trasladarse hacia la Región del Biobío para hacer la entrega de las primeras viviendas de emergencia a los afectados por los incendios forestales.

En concreto, el Mandatario entregó 18 casas de emergencia (de un total de 36) en la zona de Punta Lavapié, comuna de Arauco.

En ese sentido, el Jefe de Estado afirmó que antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar entregadas.

“No me cabe duda de que vamos a recuperar lo que se ha perdido. Ahora hay cosas que no se recuperan: las vidas de las 25 personas fallecidas, las historias, los recuerdos, los olores del hogar y, por eso, el trabajo que tenemos que hacer es muy humano, no se trata solamente de números de personas, no son solamente las 63 viviendas de Punta Lavapié, o los 3.242 damnificados. Detrás de cada uno de esos números hay historias, hay recuerdos, hay olores, sabores, que también es importante empatizar”, comenzó diciendo tras visitar la zona.

Boric agregó que “acá el sentido de urgencia que hemos tenido desde que se desató el incendio tiene que mantenerse, con la misma actitud, con el mismo compromiso, hasta que la última vivienda esté reconstruida”.

“Sé que hay una decena de familias que lo perdieron todo y que necesitan una pronta respuesta a las necesidades más urgentes y, por eso, por ustedes estamos avanzando”, añadió. “Y he exigido que se dé toda la premura que sea posible para reconstruir con la máxima velocidad”.

“Hay algunos datos que nos señalan que si se mantuviese un ritmo permanente de construcción, se demoraría cerca de un año, eso no es aceptable. Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno. Eso va a requerir un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, mayor solidaridad por parte del mundo privado, pero no me cabe duda que juntos vamos a lograrlo. Antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar”, complementó.

Y cerró con que “las viviendas de emergencia no pueden ser las definitivas”, por lo cual aseguró que se avanzaría en facilitar todos los subsidios de ampliación o construcción definitiva para que los damnificados pudiesen tener sus casas reconstruidas lo antes posible.

Para este fin de semana, viernes y sábado, se esperan complejas condiciones climáticas que han llevado a alas autoridades a estar alerta ante nuevos siniestros, reiterando el llamado a la ciudadanía a ser responsables y a evitar acciones que puedan provocar incendios en la zona centro-sur, la más devastada por la emergencia.