Insulza defiende candidatura de Bachelet a la ONU: “A Chile le va a hacer muy bien, su política exterior se prestigia”

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió esta jornada de martes en Radio Duna a la oficialización por parte del Presidente Boric de la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, así como también la gira del presidente electo, José Antonio Kast, que se desarrolla ahora en Europa.

Consultado al respecto sobre la candidatura, Insulza destacó positivamente el anuncio, especialmente que se hiciese junto a México y Brasil.

“ P robablemente lo más importante y lo más inesperado fue el hecho de que otros dos países concurrieran a nominar a Michelle Bachelet, lo cual es importante, porque no es un apoyo, es una nominación" , explicó.

Eso significa, explicó, que hoy día Bachelet “es candidata de tres países, cosa que puede ocurrir (...) es perfectamente legítimo que un país A nomine a una persona de un país B. Así que ella está nominada por Chile, México y Brasil, y eso es muy importante”.

En cuanto a la respuesta de Kast, ya que ha señalado que no se pronunciará sobre el tema hasta el 11 de marzo, día del cambio de mando, el senador apuntó que con la candidatura inscrita, no hay mucho que hacer.

“En realidad no hay mucha campaña que hacer. Lo que ocurre ahora es que hay diálogos en Nueva York, se supone que los candidatos, candidatas, van a Nueva York, conversan con los otros países, este tipo de cosas se hacen”, explicó. “Pero finalmente quien hace la propuesta de la nominación de la Secretaría General, quien dice ‘este o este sería el candidato’, es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad realmente lo compone en 15 países”.

En esta línea, y consultado sobre las críticas que han surgido desde la oposición, específicamente de Arturo Squella, quien ha señalado que esto sería una ]“candidatura simbólica“, en el sentido que Estados Unidos podría eventualmente ejercer el poder de veto por las críticas que ha hecho el Presidente Boric contra la administración de Trump, Insulza indicó que eso no debería afectar.

“No conozco críticas de la Presidenta Bachelet a la administración Trump, salvo comentarios respecto de temas internacionales que siempre un presidente tiene que hacer”, señaló. “Además, solamente ha habido una vez en toda la historia en Naciones Unidas que ha habido un veto, así que realmente no veo por qué se juega tanto con esto".

En esto, indicó que “ parece que hay una cantidad de gente en Chile que no quiere que a Michelle la eligan. Entonces, naturalmente, mientras progresa, inventan nuevas razones para decir que no va a salir”.

Asimismo, Insulza expresó que “sería un gran honor para el país” que Bachelet sea elegida. “A Chile le va a hacer muy bien, su política exterior se prestigia y su posición en el mundo también”, afirmó.

Por otra parte, y en cuanto al apoyo de Kast, el senador expresó que ahora “se le pone más complicado el tema”, ya que “no es lo mismo decidir si la postula después del 11 de marzo a decir que apoya una postulación que ya está“.

Cónclave oficialista

Por otra parte, y consultado sobre la reactivación del cónclave del oficialismo, el senador señaló que este tipo instancias pueden ser útiles si existe voluntad de entendimiento.

“ Es posible siempre que haya una reunión de abuenamiento, por así decirlo, entre las distintas fuerzas , que es lo que está tratando de conseguir el Presidente”, indicó. “El Presidente no está tratando de crear una alianza de oposición, lo que está buscando es que realmente los partidos que han formado parte de su gobierno, se entiendan, dialoguen más entre sí. Algo que generalmente no ocurrió, desgraciadamente”.

Asimismo, también se refirió a su propio futuro político, ya que en marzo dejará de ser sendor, Insulza explicó que no contempla un retiro en el corto plazo.

“Estoy hace muchos años en esto y quiero un par de meses para ver las cosas que iré haciendo, pero para bien o para mal no tengo ningún interés en retirarme”, concluyó.