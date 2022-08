Jackson aboga por “mínimos comunes” entre partidos oficialistas para llegar a acuerdos de reformas al texto constitucional

Sorpresa generó el llamado que este lunes hizo el Presidente Gabriel Boric en relación al plebiscito de salida, al proponer acordar un documento único comprometiendo reformas a la propuesta constitucional -en caso de imponerse el Apruebo- antes del referéndum del 4 de septiembre.

El mandato se trata de un nuevo giro de Boric considerando que anteriormente abogo por realizar modificaciones a la nueva Constitución después del 5 de septiembre.

Con todo, el jefe de Estado se mostró convencido en no ver “una dificultad” para llevar a cabo el acuerdo: “Creo se está dando un debate que enriquece, en donde hay un consenso transversal entre quienes quieren una nueva Constitución de que el proyecto se puede mejorar y hay una discusión sobre cuáles son los contenidos específicos en aquello. Pero veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras”.

Pero no solo aseguró que la propuesta es factible, sino que insto a sus dos coaliciones a llegar al acuerdo. Sin embargo, la tarea no será fácil considerando la tensión que se da entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, quienes no comparten las mismas visiones de cuándo convenir las reformas.

Tras el anuncio, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, explicó desde La Moneda que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), tomaría el rol de “recepción” de las propuestas de los partidos oficialistas.

Es por ello, que este martes, previo a la revisión del proyecto de Infraestructura Crítica en la comisión de Constitución del Senado, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson fue consultado por los mínimos comunes para lograr este acuerdo.

“La idea es que nos hagan llegar los documentos los distintos partidos, bancadas parlamentarias, es poder llegar a esos mínimos comunes”, en ese sentido, agregó un nuevo punto, de que en el caso de que gane el Apruebo el 4 de septiembre, “los partidos puedan hacer llegar las propuestas para que desde la Segpres podamos armar”, explicó.

Mientras que el lunes, Vallejo enfatizó que desde el Ejecutivo no se van a “imponer” al acuerdo: “Todos los partidos, no solo oficialistas, sino que también de oposición tienen libertad y autonomía para presentar las propuestas de reforma que quieran hacer. De hecho, eso le hemos señalado a nuestros propios partidos de gobierno. Si es que hay condiciones para acuerdos previos, bueno, eso lo dará el debate”.