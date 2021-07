Jaime Bassa asegura que declaración por indulto a presos del estallido se debe aprobar por “mayoría simple” y que instalación de la Convención se demoraría entre dos a tres meses

Esta mañana la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón (constituyente mapuche) y el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa (Distrito 7) se reunieron con el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, y el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, para coordinar aspectos técnicos de funcionamiento de la instancia.

Es en este marco que Bassa aseguró que la instalación del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna para Chile podría demorar entre 2 a 3 meses y que, en relación a la declaración de la constituyente sobre un eventual indulto a los detenidos del estallido, debe ser aprobada por “mayoría simple”.

“Sabemos que hay que redactar un reglamento que tiene que abordar varias materias, reglamento de votación, de participación ciudadana, reglamento de ética y muy probablemente vamos a ir avanzando en esas normativas de manera progresiva. Las primeras normas van a estar muy probablemente, espero yo esta misma semana, decisiones que podamos tomar pronto y operativizar lo antes posible y el reglamento de votación, con sus otros apartados, participación ciudadana, etc., probablemente van a ir discutiendo progresivamente durante las próximas semanas y meses”, sostuvo Bassa.

Para agregar que “yo creo que vamos a tener una primera etapa de instalación de la constituyente que debiera durar más o menos dos o tres meses, yo esperaría que no más de eso. Para normalizar todo este proceso de la conducción financiera, administrativa, pero al mismo tiempo para aprobar el reglamento que permita que la constituyente funcione”.

La Constituyente está mandata para redactar una nueva Carta Magna en un plazo de 9 meses desde la fecha de su instalación, plazo que se puede prorrogar -una pura vez, por tres meses más.

Votación declaración indulto detenidos del 18/O

Ayer uno de los temas que se planteó al final la primera sesión de asunción del cargo, fue la redacción de una declaración respecto a los detenidos en el marco del estallido social. Es así como se espera que durante esta tarde la constituyente sesiones respecto a la posibilidad de redactar este documento donde se demande al Congreso avanzar en el proyecto de indulto a los detenidos en el marco del 18/0.

Sobre dicho tema Bassa, específicamente sobre por qué quórum debe ser aprobado dicho escrito, señaló que “creo que las normas de derecho constitucional hay que interpretarlas de manera estricta. La Constitución establece que las normas constitucionales van a ser aprobadas por 2/3 y que el reglamento de votación va a ser aprobado por 2/3. Para todas las otras decisiones opera la regla general y la regla general es mayoría”.

Insistido por el tema afirmó que “cuando no hay una norma de excepción que permita salirse de la regla general, se aplica la regla general y esa regla es mayoría simple”.

La declaración sobre los presos del estallido ha generado las primera divisiones al interior del órgano. De hecho, esta jornada 37 constituyentes de Vamos por Chile emitieron una declaración rechazado la misiva e insistiendo en que en Chile “no hay presos políticos”.

“Lamentamos que la primera sesión a la que hemos sido convocados sea para abordar un asunto respecto del cual no tenemos atribuciones. La Convención Constitucional no es soberana, y no puede intervenir, ejercer otra función o atribución de otros órganos u autoridades, incluido por supuesto, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el ministerio público”, señala el comunicado.

Los constituyentes de Vamos por Chile agregaron que “en Chile no existen presos políticos. Nadie está privado de libertad por sus ideas o por sus expresiones, y así lo han sostenido organismos internacionales de derechos humanos. Chile es un estado democrático y, como tal, la separación de poderes del Estado es fundamental, y para esto, la esencia es la independencia de sus tribunales de justicia”.

Y que “nos parece que es una muy mala señal para nuestro país, que a quienes la izquierda radical llama ‘presos de la revuelta’, sea el primer tema de discusión de la Convención Constitucional. Las personas que están privadas de libertad, no lo están por sus ideas, sino que se encuentran imputados por delitos graves, tales como ataques incendiarios, saqueos, porte de armas, lanzamientos de bombas molotov a Carabineros, entre otros”.