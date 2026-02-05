Jaime Gajardo y Fernando Rabat sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se reunió durante la mañana de este jueves con su sucesor, Fernando Rabat, de cara al traspaso de mando del gobierno de Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

El encuentro, llevado a cabo en el edificio de la cartera, estuvo enfocado en transparentar los antecedentes y políticas encabezados por el ministerio de Justicia. Asimismo, se abordaron temáticas como la crisis del poder judicial y Gendarmería, el Plan Nacional de Búsqueda y el eventual cierre de Punta Peuco.

A la salida de la reunión, que se extendió por más de dos horas y media, Rabat señaló que “la exposición fue muy completa. Estaban abordados la gran mayoría de los temas que quiere desarrollar con posterioridad el presidente electo”.

Previamente, la oposición y distintas agrupaciones de derechos humanos habían criticado la conexión entre Augusto Pinochet y Rabat, quien fue su defensa en el Caso Riggs y el caso Operación Colombo. Ante estas críticas, apuntó que “no es un obstáculo”.

“El gobierno de José Antonio Kast ha dado señales bastante evidentes de que la idea es que sea un gobierno de unidad nacional. Este ministro se va a reunir con todas las personas que lo estimen necesario y vamos a avanzar en muchos de los planes que ha ejecutado también este ministerio”, agregó.

El futuro titular de Justicia evitó ahondar en los proyectos que planea llevar a cabo la próxima administración y señaló que a partir del 11 de marzo responderán “concretamente con todas las medidas que nosotros vamos a llegar a implementar y que estamos trabajando en ellas con bastante fuerza”.

La reunión se enmarca en los distintos encuentros bilaterales entre el actual gabinete y los futuros jefes de cartera nombrados por el presidente electo que se han efectuado durante febrero.

Se esperan nuevas reuniones bilaterales. Este viernes se reunirá la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín. En tanto, la última semana de febrero se reunirá la ministra de Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y Mara Sedini; además de la jefa de cartera de Defensa, Adriana Delpiano, y el futuro titular, Fernando Barros.