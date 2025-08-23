Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), criticó la propuesta del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, que postula eliminar el mecanismo conocido como “préstamo al Estado” contenido en la reforma previsional.

En su programa, en el punto 7 del eje económico, Kast plantea sustituir dicho instrumento por la inversión de los recursos en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

El texto del candidato republicano señala que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”, junto con el compromiso de velar por el “correcto funcionamiento y diseño del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)” y revisar las reglas de inversión de los fondos generacionales para “maximizar la rentabilidad de los ahorros”.

Ante esto, tras participar en una actividad en Arica, Jara, sostuvo que Kast “le debe una explicación a los jubilados de Chile, cuando él quiere desarmar el acuerdo previsional más importante que ha tenido nuestro país y que se demoró cerca de una década”.

En ese sentido, la exministra del Trabajo, quien fue la principal impulsora de la reforma de pensiones, agregó que la iniciativa del republicano “está poniendo en riesgo la posibilidad de aumentar las pensiones de 1.400.000 personas en el mes de enero” y pidió que “precisara qué es lo que está haciendo”.

“Después de tantos años que costó ponerse de acuerdo, en algo además que se aprobó en el Congreso de izquierda a derecha, salvo su partido, ahora quiere además volver a cuestionar lo que se acordó”, cuestionó.

Finalmente, Jara advirtió que la propuesta de Kast “sería un grave retroceso”.