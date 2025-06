Jara asiste al lanzamiento del libro que narra la caída de Monsalve

Este martes, la exministra del Trabajo y candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, sorprendió al asistir al lanzamiento del libro Monsalve, historia de la caída del subsecretario del Interior, del periodista Pablo Basadre.

Tras una jornada extensa en el Congreso, la candidata presidencial llegó al Centro Arte Alameda y se ubicó en primera fila.

Fue la única abanderada presidencial presente en la actividad -estaban todos invitados- que repasa el caso que detonó el 17 de octubre tras conocerse la denuncia por abuso sexual y violación que interpuso una asesora del exjefe civil de las policías y que hasta ahora es uno de los escándalos políticos que más ha complicado a la administración de Gabriel Boric y que ha puesto en entredicho el rol de Carolina Tohá -actual abanderada del SD- como ministra del Interior por el manejo que tuvo del caso.

Durante la jornada, la agenda de la carta del PC estuvo centrada en el Congreso, que no visitada desde el despacho de la reforma de pensiones que trabajó por meses en el gobierno de Gabriel Boric y que se ha convertido en uno de los temas puntales de su campaña a la primaria.

El primer lugar que visitó fue el Senado, donde se reunió con los representantes de su colectividad en la Cámara Alta: Claudia Pascual y Daniel Núñez. Este último se ha convertido en uno de los principales estrategas de su campaña presidencial, que la medirá el próximo 29 de junio ante Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

10 JUNIO 2025 LA CANDIDATA PRESIDENCIAL, JEANNETTE JARA, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Durante su visita la acompañó la secretaria general del PC Bárbara Figueroa, también estuvo con la senadora Alejandra Sepúlveda, exmilitante de la Federación Regionalista Verde Social, quien ahora respalda a Jara a tal punto que saldrá en la franja electoral que se estrenará este miércoles. No fue la única parlamentaria fuera del PC que estuvo presente en la cita con Jara.

La exministra del Trabajo aprovechó la instancia para conversar con la senadora independiente Fabiola Campillai, que en 2021 obtuvo la primera mayoría en la senatorial de la Región Metropolitana. Si bien la parlamentaria no comprometió ningún apoyo, Jara reconoció que escucharon todas sus propuestas, las que se centraron, principalmente, en la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social.

Se trata de una medida impulsada con fuerza por la senadora Campillai, quien le ha reclamado en reiteradas ocasiones al gobierno de Boric por no empujar su iniciativa y por faltar a sus promesas en la materia.

“El Presidente no cumplió ninguno de sus compromisos con las víctimas y sobrevivientes del estallido. (...) Lo dije y lo reitero. El Presidente no se ha puesto los pantalones y no ha dado la cara a las víctimas ni a los sobrevivientes”, dijo la senadora a La Tercera antes de la última cuenta pública de Boric, a la que no asistió en señal de protesta.

En su conversación con Campillai, Jara evitó comprometerse con las iniciativas impulsadas por la senadora, pero dijo que las estudiaría, lo que fue bien recibido por la independiente en lo que se calificó como una “conversación franca”.

La petición de los diputados

Una vez terminado su paso por el Senado, Jara cruzó a la Cámara de Diputados. Allí tuvo un almuerzo con la bancada de su colectividad, para festejar por los 113 años que cumplió el Partido Comunista hace unos días. Antes de eso la candidata tuvo una parada particular.

En el trayecto hacia el comedor de su partido, Jara se detuvo en el espacio parlamentario del Partido Socialista, donde a la salida se encontró con el diputado Daniel Manouchehri. En ese instante, la exministra entró al lugar que reúne a los PS a la hora del almuerzo y sostuvo un fraterno saludo con cada uno de ellos.

“Siempre hemos tenido una muy buena relación y muchos proyectos los empujamos juntos. Compartimos un mismo tronco desde el allendismo”, dijo Jara, quien suele recibir comentarios de socialistas que bromean con la idea de que votarían por ella si es que no fuera comunista.

Luego, la candidata del PC almorzó con los diputados de su partido que han encabezado los despliegues territoriales y vocerías en sus respectivos distritos.

10 JUNIO 2025 LA CANDIDATA PRESIDENCIAL, JEANNETTE JARA, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Fuentes del PC aseguran que en el encuentro con los parlamentarios no se comentó el alza de Jara en las encuestas, aunque sí se notó en el “ambiente” que estas han sido semanas positivas para la exministra que ha logrado sobrepasar a la carta del FA Gonzalo Winter.

Durante el almuerzo los diputados le pidieron a Jara su compromiso de impulsar siete proyectos de ley impulsados por el comité.

Son los mismos que, previo a la última cuenta pública, le entregaron los diputados al Presidente Boric: impulsar la creación de empresas públicas, el levantamiento del secreto bancario, negociación ramal, acceso a la PGU a mujeres desde los 60 años, subir estándares de transparencia, sobre el sueldo del Coordinador Eléctrico y fortalecer la democracia “en las comunidades de agua”.

“Con nuestra compañera #jeanettejarapresidenta avanzaremos en darle mayor seguridad a la ciudadanía, levantar el secreto bancario para perseguir con eficacia al narco, terminar con los abusos que la gente sufre de la mañana a la noche, con Jeanette avanzaremos en dignidad y bienestar“, publicó la diputada Carmen Hertz.

“Jeannette se ha puesto a disposición del trabajo de los parlamentarios. No nos pide nada, es más, nosotros le ofrecemos a ella el trabajo y despliegue territorial que tenemos a disposición”, complementa la diputada Nathalie Castillo (PC).

Este miércoles Jara seguirá con su gira regional, que inició el lunes en Antofagasta -donde obtuvo el respaldo de la alcaldesa independiente de Tocopilla- y que mantuvo este martes en Valparaíso. Entre el miércoles y jueves espera visitar Copiapó y Caldera, es decir, verá desde la región de Atacama el lanzamiento de su franja.