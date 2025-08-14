Jara hace frente a las críticas y reconoce que realizó los tres retiros de fondos de pensiones

Santiago 14 de agosto 2025. Jeannette Jara se reune con el Comite Ejecutivo de la Central Unica de Trabajadores. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La jornada de este jueves, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se reunió con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por su líder, José Manuel Díaz.

Tras salir de la cita, la abanderada comunista abordó su último “traspié” en la carrera por La Moneda: su apoyo al tercer retiro de fondos previsionales en 2021.

En concreto, la polémica comenzó este martes, cuando la exministra del Trabajo afirmó en un foro que solo había respaldado los primeros dos retiros y que “de ahí en adelante ya no”, porque no le parecían “justificables”.

Esto, pese a la evidencia que existe en redes sociales de que sí fue partidaria de esa medida que ha sido cuestionada por el efecto a largo plazo que generó en la inflación.

Sus palabras desencaderon una serie de críticas opositoras, las cuales apuntaban a que la candidata estaba faltando a la verdad.

Lo cierto es que salió a responder los cuestionamientos en su contra, pero las críticas no cesaron. “En ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso”, contestó.

Luego agregó: “Parece que hay una tendencia a la literalidad. Yo no la voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención en mentir. Ninguna”.

Bajo ese marco, este jueves Jara volvió a abordar los reproches que recibió por el tema. Y no solo eso, reconoció que ella hizo los tres primeros retiros del fondo de pensiones (julio y diciembre 2020 y abril 2021).

“Yo retiré al igual que 8.600.000 personas el tercer retiro” , comenzó diciendo Jara. Después, al ser consultada sobre si realizó los tres retiros, contestó: “Sí”.

Sobre las críticas en su contra, sostuvo: “Lo que pasa es que, como yo señalé, entendí que no era literal la lectura que se hacía desde la derecha. Ahora entiendo que todo lo leen literalmente, pero evidentemente están en su derecho y lo que la oposición opine es cosa de ellos”.

“Yo lo que sí le puedo decir es que, para que nadie se lo olvide, en Chile hubo retiros porque la gente no tenía plata. Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil porque después se provocó inflación y todos la vivimos. (...) Yo al igual que 8.600.000 personas, también retiré”, concluyó la candidata.