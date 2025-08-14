SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jara hace frente a las críticas y reconoce que realizó los tres retiros de fondos de pensiones

"En Chile hubo retiros porque la gente no tenía plata. Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil porque después se provocó inflación y todos la vivimos", argumentó la exministra.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Santiago 14 de agosto 2025. Jeannette Jara se reune con el Comite Ejecutivo de la Central Unica de Trabajadores. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La jornada de este jueves, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se reunió con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por su líder, José Manuel Díaz.

Tras salir de la cita, la abanderada comunista abordó su último “traspié” en la carrera por La Moneda: su apoyo al tercer retiro de fondos previsionales en 2021.

En concreto, la polémica comenzó este martes, cuando la exministra del Trabajo afirmó en un foro que solo había respaldado los primeros dos retiros y que “de ahí en adelante ya no”, porque no le parecían “justificables”.

Esto, pese a la evidencia que existe en redes sociales de que sí fue partidaria de esa medida que ha sido cuestionada por el efecto a largo plazo que generó en la inflación.

Sus palabras desencaderon una serie de críticas opositoras, las cuales apuntaban a que la candidata estaba faltando a la verdad.

Lo cierto es que salió a responder los cuestionamientos en su contra, pero las críticas no cesaron. “En ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso”, contestó.

Luego agregó: “Parece que hay una tendencia a la literalidad. Yo no la voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención en mentir. Ninguna”.

Bajo ese marco, este jueves Jara volvió a abordar los reproches que recibió por el tema. Y no solo eso, reconoció que ella hizo los tres primeros retiros del fondo de pensiones (julio y diciembre 2020 y abril 2021).

“Yo retiré al igual que 8.600.000 personas el tercer retiro”, comenzó diciendo Jara. Después, al ser consultada sobre si realizó los tres retiros, contestó: “Sí”.

Sobre las críticas en su contra, sostuvo: “Lo que pasa es que, como yo señalé, entendí que no era literal la lectura que se hacía desde la derecha. Ahora entiendo que todo lo leen literalmente, pero evidentemente están en su derecho y lo que la oposición opine es cosa de ellos”.

“Yo lo que sí le puedo decir es que, para que nadie se lo olvide, en Chile hubo retiros porque la gente no tenía plata. Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil porque después se provocó inflación y todos la vivimos. (...) Yo al igual que 8.600.000 personas, también retiré”, concluyó la candidata.

Más sobre:Jeannette JaraRetiros10%AFPEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Juan Santana y el FES: “Es un proyecto perfectible; no es obligación de las familias dar sostenibilidad a las universidades”

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

El Senado chico: la idea que empuja a ex y actuales senadores a postular como diputados

Inglaterra 1144: el edificio en Independencia que se transformó en el centro de operaciones de secuestros y narcotráfico

Ganancias de Hapag-Lloyd caen en el segundo trimestre y la naviera resalta los efectos de los aranceles de Trump

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

5.
Ministro Gajardo por dos reos liberados por error: “En este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”

Ministro Gajardo por dos reos liberados por error: “En este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Fiscalía y PDI incautan equipos en dependencias del SII de Rancagua en investigación por fraude de $5 mil millones
Chile

Fiscalía y PDI incautan equipos en dependencias del SII de Rancagua en investigación por fraude de $5 mil millones

Juan Santana y el FES: “Es un proyecto perfectible; no es obligación de las familias dar sostenibilidad a las universidades”

El Senado chico: la idea que empuja a ex y actuales senadores a postular como diputados

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones
Negocios

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Ganancias de Hapag-Lloyd caen en el segundo trimestre y la naviera resalta los efectos de los aranceles de Trump

A los 81 años fallece el fundador de Fantasilandia, Happyland y Mundomágico, Gerardo Arteaga

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Antonia Vergara da la gran sorpresa y junto a Fernanda Labraña son semifinalistas en singles del W15 de Santiago
El Deportivo

Antonia Vergara da la gran sorpresa y junto a Fernanda Labraña son semifinalistas en singles del W15 de Santiago

Regalón de Ricardo Gareca en Perú sorprende con revelación sobre el DT: “Hacíamos muy poco, casi nada”

Juan José Ribera sale en defensa de Eduardo Vargas en la previa del duelo con la U: “Debiésemos aplaudirlo siempre”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México
Mundo

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi