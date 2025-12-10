Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

“Creo que no le hace bien a la política desacreditar de manera personal al otro candidato. Él ha tenido varias salidas del libreto estos días, espero que se tranquilice”.

Todavía no empezaba el último debate presidencial en la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), cuando en su llegada a las dependencias de Televisión Nacional (TVN), la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, apuntó contra del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Minutos después la exministra del Trabajo acusó al abanderado de desacreditarla personalmente cuando, al ser consultado por su reiterado uso de la palabra “depende” en el debate Archi, confundió el nombre del grupo Jarabe de Palo (intérprete de la canción Depende) por “Jara de Palo”.

El impasse fue la antesala de un debate que se vio marcado por los cruces entre ambos candidatos. Y es que tal como ya había ocurrido en el cara a cara organizado por la Archi, Jara decidió mantener su estrategia más confrontacional y cuestionó a Kast en varios pasajes del debate. El republicano, en tanto, a diferencia de otras ocasiones, también endureció el tono.

Hasta el momento, en el comando del exdiputado habían privilegiado un libreto más cuidado, que les evitara errores que pudiesen enredar la campaña. Sin embargo, tras las críticas al desempeño de Kast en Archi porque evitó fijar posturas en varios temas los republicanos hicieron algunos ajustes.

De hecho, desde el fin de semana fuentes del comando afirmaban que el candidato podría “sorprender” en la instancia, algo que incluso planteó el propio Kast en su gira por Antofagasta.

Así, fueron varios los enfrentamientos que marcaron el último cara a cara previo al balotaje de este domingo.

Uno de los primeros se generó en el bloque de seguridad ciudadana y crimen organizado, cuando a los candidatos se les consultó por eventuales indultos. “No me parece correcto que aquí el candidato y su partido estén ofreciendo conmutación de penas para violadores de niños”, recalcó Jara, refiriéndose a los dichos del vocero de Kast y diputado José Carlos Meza, quien se mostró a favor de indultar a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluidos violadores de menores.

Jara agregó que “lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que han cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo (Miguel) Krassnoff, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país”.

En ese contexto, Kast afirmó que, a diferencia de una propuesta de la candidata oficialista, no liberarían a ningún preso por ley de drogas, sino que, tal como hizo en Archi, hizo alusión al caso del exsubscretario Manuel Monsalve -lo que mencionó en más de una ocasión en el debate- y afirmó que “los únicos que les han dado pensiones de gracia a pedófilos, son ellos”.

Respecto a los dichos del diputado Meza, insistió en que “jamás indultaría a un abusador de niños” y emplazó a Jara por la situación humanitaria de enfermos terminales en recintos parlamentarios. “Nadie merece morir en una cárcel”, dijo, citando al juez español Baltasar Garzón y acusando una falta de humanidad de su oponente.

Otro de los enfrentamientos se dio en el espacio por inmigración y control fronterizo. En el bloque, ambos candidatos fueron consultados respecto a los cambios en sus propuestas para enfrentar la inmigración irregular. “No vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000”, recalcó Kast.

En ese contexto Jara acusó a su oponente de cambiar su propuesta y su discurso sobre el tema. “Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios”, le dijo.

A lo que Kast respondió que “todas las anteriores juntas” y cuestionó que “tu Presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario”, apuntando además contra la propuesta de Jara para empadronar a inmigrantes irregulares.

Santiago 9 de diciembre 2025. Los candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast participan el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Lo peor que nos puede pasar es no saber quién está en Chile. Y las propuestas imaginarias que se han hecho -invitarlos, expulsarlos, quitarles beneficios, todas juntas- generan una tremenda incertidumbre”, respondió Jara, quien afirmó que la propuesta de Kast se trata de una “puerta giratoria fronteriza”.

Kast niega cambios en beneficios sociales

Otro de los enfrentamientos se dio después de que Jara emplazara a Kast por la ley de reducción de jornada de las 40 horas, que -afirmó- el republicano buscaría eliminar. “Tu programa lo dice explícitamente, que las vas a suspender en las pymes. ¿Por qué quieres hacer eso? Si la gente quiere más tiempo con sus familias, ¿cuál es la idea?“, lo emplazó.

Frente a eso y tras unos minutos poniendo el tema de seguridad sobre la mesa, Kast negó su intención de echar pie atrás en ese proyecto aprobado durante la gestión del Presidente Gabriel Boric. “No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades. Y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa. No va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen”. En esa línea, reiteró que no tocarán beneficios sociales.

“Vas a tener que cambiar tu programa”, le cuestionó Jara, aludiendo a que el programa del republicano planteaba cambios al proyecto.

Por otro lado, Kast aprovechó las preguntas cruzadas para interpelar a Jara por su rol en el comité político del gobierno mientras se desempeñaba como ministra del Trabajo y su rol en decisiones como el indulto a presos del estallido social o cómo se enfrentó el caso Monsalve.

La “barra” de los candidatos

A diferencia del debate Archi, los candidatos no pudieron tener a sus invitados de público dentro del estudio. Y es que en esa ocasión, la presencia de adherentes se prestó para gritos y reacciones de lado y lado.

Sin embargo, cada comando contó con alrededor de 25 invitados, entre equipos operativos de los candidatos y dirigentes políticos. Antes de partir a TVN, y en conversación con Canal 13, Jara expresó sus expectativas previas al encuentro.

“Va a ser un muy buen debate. Espero que podamos poner propuestas contundentes para que las chilenas y los chilenos puedan elegir y tener a su presidenta o presidente el próximo domingo. Lo importante es poder dar respuesta a los problemas que Chile tiene. Y cuando hay evasivas eso no sirve mucho, pero ahí cada uno tiene que ver cómo le responde a la ciudadanía. Espero que sea bueno (el debate), que lo vea mucha gente, que se informe mucha gente, creo que todavía falta información y que sea lo mejor para Chile”, señaló.

Poco antes de las 20.00 horas llegó José Antonio Kast, luego lo hizo Jara.

Uno de los primeros invitados en llegar a la señal estatal fue el diputado PS, Leonardo Soto. Pasadas las 19.00 horas también apareció una de las sorpresas fue el líder de Amarillos por Chile, el diputado Andrés Jouannet, quien durante el fin de semana transparentó su apoyo al republicano, algo que se esperaba en el espectro de la oposición.

Junto a Jouannet, Kast y su equipo acreditaron también como parte de su público -presentes en una sala anexa al lugar del debate- a figuras como el timonel de los republicanos, Arturo Squella; la secretaria general, Ruth Hurtado; la vocera de la campaña, Mara Sedini; su jefe económico, Jorge Quiroz; su asesora de contenidos, María Jesús Wulf; el exministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado; el exabanderado libertario, Johannes Kaiser; el senador electo, Rodolfo Carter y también se convocó a los líderes de los partidos de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

Este grupo, antes del inicio del encuentro, se mantuvo en la terraza del canal y a ellos se suman seis figuras de mayor peso en estas instancias, quienes acompañaron a Kast incluso en los camarines, para poder asesorarlo durante los tiempos de recesos.

Entre ellos está su principal asesor, Cristián Valenzuela; su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel; el exconsejero constitucional, Sebastián Figueroa; su esposa, María Pía Adriasola; el creativo Felipe Costabal, y Catalina Ugarte.

Por el lado de Jara, el núcleo de su comando que la pudo acompañar tras bastidores lo encabezó su generalísima, Paulina Vodanovic; su jefa de comunicaciones, Susana González; el jefe de la estrategia, Daniel Núñez; el integrante de este último equipo, Ricardo Solari; su jefa de contenidos, Camila Miranda, y su encargada de avanzada, Javiera Milla.

Además, Jara estuvo acompañada de su tradicional consejero de moda, Nelson Beltrán, y de un grupo de dirigentes políticos que estuvieron en la terraza, conformado por los alcaldes Gustavo Toro, Javiera Reyes y Fares Jadue; el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la exministra del Interior, Carolina Tohá; los senadores electos Diego Ibáñez, Karol Cariola, Daniella Cicardini y Beatriz Sánchez; los diputados electos Daniel Manouchehri y Gonzalo Winter, y figuras del comando como el jefe de gabinete, Jorge Millaquén y la jefa territorial, Nicole Cardoch.