Jeannette Jara reafirma en cierre de campaña que relaciones internacionales serán definidas por ella de ganar las elecciones presidenciales

La candidata del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH), Jeannette Jara, afirmó durante el cierre de campaña que será ella quien defina la política internacional si resulta ser electa presidenta del país, en noviembre próximo.

Las palabras de Jara surgen en respuesta a las diferencias surgidas con el presidente del PC, Lautaro Carmona, en torno al régimen político vigente actualmente en Cuba, luego de que la abanderada manifestara que en la isla hay “presos políticos”, lo que fue negado por el timonel de la colectividad, quien manifestó que “no hay en Cuba gente que esté presa porque piensa distinto”.

Durante esta jornada, la abanderada presidencial tuvo varias actividades para concluir el período de campaña con miras a la elección primaria del próximo domingo, donde competirá con Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Así es como tuvo actividades en Puente Alto, en el metro La Moneda y ya durante la tarde, en Pudahuel.

Desde allí, aseguró que “yo quiero decir una cosa bien clara: si yo soy elegida Pres identa de la Re p ública, las relaciones internacionales las lleva adelante el jefe de Estado o jefe de Gobierno, y en este caso seré yo como Pres identa de la Re p ública”.

Asimismo, Jara se refirió a la posibilidad de que los partidos políticos -o algunos personeros de ellos- que firmaron por el pacto de las elecciones primarias no respalden el resultado en caso de resultar electa este domingo.

“Lo que les puedo decir es que entiendo perfectamente que a veces en los períodos electorales las pasiones se ponen un poco más intensas, pero sin duda a nosotros nos convoca una visión unitaria de un proyecto país común”, partió explicando.

Jara agregó que “no me cabe duda que, así como yo estoy disponible, si es que no gano la primaria, a apoyar a quien la gane; mis compañeros que hoy día estamos en esta contienda electoral también lo van a estar. No tengo ninguna duda al respecto”, aseguró respecto al apoyo que debe recibir el ganador de los comicios del oficialismo.

“Si no tenemos conciencia de eso vamos a perder la elección. Y no quiero que la perdamos, no por los cargos ni por las posiciones que uno puede ocupar en la vida, sino porque estoy convencida de que cuando la derecha gobierna en nuestro país, los trabajadores retroceden, las mujeres. Todo el avance que les ha costado tener en reconocimiento de sus derechos también retrocede. Y qué decir de las disidencias sexuales. Así que con mucha convicción estamos en esta responsabilidad y esperamos poder ganar esta primaria el 29 de junio”, afirmó respecto a la importancia del resultado de fines de esta semana.

Consultada por las declaraciones de Tohá, donde sostuvo que no le gustaría que el PC gobierne el país, Jara dijo que “es que aquí nadie se tiene que preocupar porque si yo gano la primaria, voy a ser la candidata de la coalición de gobierno, no de un solo partido político”.

“Yo voy a ser la candidata de la coalición de gobierno para gobernar a Chile con toda su diversidad. Eso quiere decir que aquí las fuerzas van a estar integradas. Nosotros queremos ser una mayoría social y política, no solamente la candidatura de un partido”, sumó.

Al respecto, agregó que de haber querido, habría postulado a un cargo interno de la colectividad en que milita desde su adolescencia.

“Si yo quisiera ser la candidata del Partido Comunista, me habría presentado a las elecciones internas del Partido Comunista. Lo que se dice en las campañas muchas veces, a veces que sube el tono, el tenor, pero yo tengo clara convicción de que vamos a poder trabajar juntos, como además lo hemos hecho durante todo este tiempo”.

En torno a su contendora, cerró con que “junto con Carolina (Tohá) compartimos todos estos años en el gabinete del presidente, en el comité político, además, y trabajamos lo más bien”.