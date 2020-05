Joaquín Lavín dice que en la RM “no es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases” tras aumento de casos de coronavirus

El pasado viernes 1 de mayo el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, comunicó que no autorizaría la apertura del Mall Apumanque, cerrado por el coronavius, y que un día antes tuvo un plan piloto para volver a funcionar.

Una determinación por la cual fue consultado este lunes, tras una reunión en el Ministerio de Defensa junto a otros alcaldes de la Región Metropolitana (RM) donde se acordó fijar un enlace directo con el jefe de la Defensa para mejorar fiscalización de cuarentenas y toques de queda.

Al respecto, y ante la pregunta de si había sido un error intentar abrir el centro comercial, Lavín indicó que “el Mall Apumanque como saben no abrió y no abrió por decisión del alcalde. Justamente en el momento del plan piloto el número de casos en la RM y en Chile eran 500 al día, pero el viernes, cuando debía tomar la decisión me di cuenta que el jueves y viernes esto iba aumentando”.

“Y me parece que la decisión que no funcione el Apumanque es una decisión acertada a la luz de las cifras que hemos visto después”, agregó el jefe comunal. Esto ya que durante el fin de semana largo -desde el viernes a hoy lunes- se informaron de más de 3.500 nuevos casos de Covid-19, la mayoría en la RM.

En esa línea complementó que "a lo mejor los funcionarios públicos tenemos que volver a trabajar, y los municipios los estamos haciendo porque tenemos que servir a la gente, pero creo que no es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases, estoy hablando en la RM, sobre todo por el punto de inflexión que estamos viviendo”.

“El plan piloto funcionó bien, pero el problema es que se da en un contexto distinto. Si esto hubiera seguido como estaba la semana pasada, a lo mejor no habría habido problema, pero hoy estamos viviendo una situación diferente, y por lo tanto creo que no corresponde que se abran los comercios”, concluyó.