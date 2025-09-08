Johannes Kaiser arremete contra Guillermo Ramírez: lo acusa de “levantar falso testimonio” sobre su campaña presidencial
“Si Guillermo Ramírez se anda quejando después de que haya activistas en redes sociales que estén levantando falsas informaciones respecto de su candidata, bueno, le recomendaría que siga su propio consejo y no lo haga respecto a nosotros", marcó el abanderado del PNL.
En medio de una actividad en Las Condes, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, arremetió la jornada de este lunes contra el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.
En concreto, el también fundador del PNL respondió a los dichos del líder gremialista, quien señaló en Mesa Central que en el programa de gobierno de Kaiser se proponía eliminar el Banco Central.
Por su parte, el abanderado defendió que lo que planteó Ramírez no es así. Esto, pese a que su encargado económico Víctor Espinoza -a mediados de agosto- había dicho que, si le pedían cerrar el Banco Central, lo cerraría.
Bajo este marco, Kaiser señaló: “La principal diferencia entre nosotros y por lo menos mi asesor económico, con Guillermo Ramírez, es que mi asesor económico no le va a levantar falso testimonio a Guillermo Ramírez, así como él lo hizo con respecto a nuestra campaña”.
“Si Guillermo Ramírez se anda quejando después de que haya activistas en redes sociales que estén levantando falsas informaciones respecto de su candidata, bueno, le recomendaría que siga su propio consejo y no lo haga respecto a nosotros. Nosotros no tenemos en nuestro programa la eliminación del Banco Central”, zanjó el candidato.
