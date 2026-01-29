Jorge Brito (FA): “Nos atrevemos a pedirle responsabilidad al PS en las definiciones estratégicas que realicen”

En el último día de funcionamiento del Congreso Nacional, el diputado Jorge Brito, del Frente Amplio (FA), adelanta que, en el próximo período legislativo, su partido se caracterizará por ser una oposición con propuestas, lejos de la odiosidad y capaz de conducir un bloque que “esté por sobre las peleas chicas”.

Su deseo es que la oposición al gobierno de José Antonio Kast se caracterice por la inclusión de todas las fuerzas de la izquierda y la centroizquierda, a contrapelo, acusa, de lo que ha explorado el Socialismo Democrático las últimas semanas. Llegar a un bloque unitario y amplio, cree, pasa por “oxigenar” la política con nuevos liderazgos que favorezcan la convivencia.

Van dos semanas desde que estalló la molestia del PS. ¿Hubo una sobrerreacción?

Si el progresismo llega dividido a ser oposición, ¿vamos a construir mayorías o solo vamos administrar la derrota? La unidad es una condición para que Chile avance. Por eso hemos definido impulsar la mayor articulación, sin exclusiones. Esperamos poder trabajar con el Socialismo Democrático y también nuevas fuerzas, como el PDG.

Este asunto evidenció una diferencia generacional en el PS. Los diputados menores de 50, 40 años se molestaron por la exclusión del FA y el PC en la reunión que coordinó Paulina Vodanovic. ¿Cómo explica esa diferencia?

En el PS hay distintas voces, es un partido histórico. Respetuosamente, nos atrevemos a pedirle responsabilidad al PS en las definiciones estratégicas que realicen de cara a este nuevo ciclo político. Hay diputados como Santana, Manouchehri, Cicardini que, al igual que nosotros, quieren trabajar en equipo. Hay ministros como Elizalde, con el cual acabamos de sacar juntos la reforma al sistema de inteligencia. En vez de buscar aquello que nos divide, tenemos que centrarnos en aquello que nos une. La responsabilidad que tenemos con nuestro país es más grande que cualquiera de nosotros por sí solo.

Jorge Brito

¿Cree que hace falta un recambio de liderazgos en el PS?

Es necesario, en todas las fuerzas políticas progresistas que pasarán a la oposición, que exista un recambio de liderazgos y, de esa manera, facilitar el entendimiento. Nosotros hemos planteado la necesidad de oxigenar la política de los próximos cuatro, ocho años, para que sean mejores que los pasados, en torno a la convivencia política.

De alguna forma, escuchar más a personas como Santana, Cicardini y Manocuhehri, ¿no?

Ellos practican la unidad. Nosotros estamos con ellos todas las semanas en el Congreso. No es alocado pensar que podemos trabajar juntos: lo hicimos en un montón de reformas y lo necesitamos hacer por Chile.

¿Cómo evalúa el liderazgo de Vodanovic? Ella fue la impulsora de la reunión que marginó al FA y el PC.

Ella es, sin duda, uno de los liderazgos más fuertes, una persona brillante. Sin embargo, está concluyendo una etapa. Yo deseo que en la nueva etapa que se inicia puedan existir liderazgos que nos permitan enfrentar este nuevo ciclo con más unidad que la que hemos visto en las declaraciones de la senadora Vodanovic.

Pero ella será presidenta del PS hasta 2027...

Eso a mí no me compete. Lo que me parece importante es que, al igual que nuestro partido, las definiciones se toman colectivamente. En eso nosotros hemos propiciado una articulación sin exclusiones, donde el PS es un aliado estratégico para ofrecerle gobernabilidad a Chile.

En el Socialismo Democrático tienen la idea de que sean dos las oposiciones. ¿Qué tan perjudicial sería para el sector que ese modelo tome forma?

¿Cuál es el fundamento de tener dos oposiciones? ¿Que unos gritan más y otros menos? No creo que sea así. Para nosotros, que tenemos claro que la unidad es el camino y que es necesaria una oposición, vemos con preocupación que hay sectores del Socialismo Democrático que evalúan pactar con la derecha el acuerdo administrativo de la Cámara. Pactar por una cuota de más poder, renunciando a un proyecto común, termina debilitando no solo al progresismo, sino que a la política frente a la ciudadanía. La unidad no es contra alguien, es a favor de Chile. Deseamos que todos lo puedan ver así.

Usted ya tiene la experiencia de haber sido oposición, al gobierno de Piñera. ¿Se puede esperar algo distinto del FA en esta ocasión?

Sin duda. El FA tiene una experiencia que nos ha enseñado algo clave: la oposición debe tener convicciones firmes, pero también sentido de realidad y responsabilidad histórica. No seremos una oposición odiosa, sino una con propuestas.

¿Lo dice en comparación a cómo fueron con Piñera?

Yo he promovido que hagamos una reflexión y nos preguntemos simplemente qué le aporta más a Chile: ¿negar los errores o aprender de ellos? No creemos en el negacionismo ni la autoflagelación, sino que en que hay que rescatar lo mejor, corregir lo que no ha funcionado y proyectar el futuro de mejor manera. Para eso proponemos conducir una oposición que esté por sobre las peleas chicas y que pueda contribuir al progreso de Chile, aun cuando eso signifique que al gobierno le vaya bien.

Se comenta que la oposición depende del tono del presidente de turno. Hasta el momento, ¿cómo ha visto a Kast como presidente electo?

La pregunta que muchos se hacen es si va a gobernar desde la campaña o desde la responsabilidad institucional. No sabemos si Kast continuará desistiendo de sus compromisos de campaña, como hemos visto esta semana, o si retomará su agenda identitaria. Eso está por verse.

En la recta final del gobierno, ¿qué tan satisfecho se siente con la administración de Gabriel Boric?

Sin duda hay lecciones en este período. No es ni el infierno que algunos pregonan ni el paraíso que otros proclaman. Es una gestión que tiene luces y sombras. Nosotros vamos a defender los avances sociales alcanzados.