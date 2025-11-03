OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

José Carlos Meza (republicano): “Que Chile Vamos haya subido el tono con el gobierno es una estrategia electoral más”

El diputado y candidato al distrito 9, afirma que el alza de Johannes Kaiser ha afectado más a Evelyn Matthei que a José Antonio Kast. En ese sentido, asegura que no es una sorpresa de que en la coalición hayan decidido intensificar las críticas a La Moneda.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas
FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

A menos de dos semanas de la elección presidencial y parlamentaria, el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) -quien busca la reelección por el distrito 9 (Recoleta, Independencia, Huechuraba, entre otras)- da por hecho que será José Antonio Kast quien pase a segunda vuelta. En ese sentido, pone en duda que el alza del abanderado libertario Johannes Kaiser sea a costa del republicano.

Al respecto, agrega que Evelyn Matthei es quien se ha visto más afectada por el repunte del diputado y que, por lo mismo, no le sorprende que en su comando hayan subido el tono con el gobierno. “Es una estrategia electoral más”, afirma.

¿Cómo ve la elección presidencial? Si bien todo apunta a que es Kast quien va a pasar a segunda vuelta, Kaiser ha ido subiendo.

He visto cómo la ciudadanía ha ido cambiando su percepción de José Antonio Kast. El 2021 yo te daba un flyer con una foto con José Antonio y nadie me lo recibía. Pero han pasado cinco años y, sobre todo, uno de los peores gobiernos en democracia. La gente lo único que espera es saber quién es José Antonio. Hay mucha esperanza cifrada sobre su figura y eso va a ser clave en primera y segunda vuelta.

Pero Kaiser ha crecido a costa de ustedes…

Lo que yo he visto en terreno es que la gente dejó de nombrar a Evelyn Matthei, no a José Antonio Kast. Evidentemente Kaiser ha crecido, pero no creo que sea principalmente a costa nuestra. Y la verdad lo recibo como una buena noticia, porque eso significa que nuestra lista parlamentaria va a tener un excelente desempeño.

¿No es una preocupación esta idea del empate técnico del que hablan en el comando de Matthei?

Eso no tiene ningún sustento. De ilusiones no hablo.

Usted fue uno de los críticos de que Matthei alzara el tono con el gobierno. ¿Es incoherente que lo haga a dos semanas de las elecciones?

Nos habría gustado ver ese mismo tono crítico con el gobierno cuando tocaron las peleas difíciles en el Congreso. Cuando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados logramos quitarle el financiamiento a organizaciones ideológicas como el Museo de la Memoria, la Fundación Salvador Allende y un montón de otras instituciones. Después los senadores de Chile Vamos reponen los fondos. Y así con un montón de otras cosas. No les compro. Para mí, que hayan subido el tono con el gobierno es una estrategia electoral más.

Matthei no ha querido comprometer el respaldo a Kast en segunda vuelta. ¿A dos semanas esperaría que esto se dé?

Lo importante es que los grandes líderes de Chile Vamos ya lo han hecho. Es lo mismo que pasó el 2021 con Sichel: nunca quedó claro el respaldo, pero esa misma noche, cuando ganamos la primera vuelta, los presidentes de Chile Vamos estaban presentes ahí dando el respaldo a José Antonio. Eso es lo importante y después la historia juzgará quién estuvo o no a la altura de las circunstancias.

¿Cómo espera trabajar con Chile Vamos en el Congreso?

De la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Hay temas en los que hemos votado en conjunto, y otros en los que hay legítima diferencia y hemos votado por separado. Cada partido tiene el derecho de plantear cuáles son los énfasis que va a poner adelante. No somos los republicanos los llamados a pautear a otro partido por cómo se tiene que comportar.

Pero eso es distinto siendo oficialismo, de alguna forma tienen que asegurar mayorías…

Es que por eso yo creo que no va a ocurrir, porque muy probablemente en una conformación de un gobierno de Kast, figuras relevantes o con alta calificación técnica sean convocadas para trabajar de la mano con Chile Vamos.

Apuesta por su reelección. ¿Qué espera de un nuevo periodo parlamentario?

Hablarle con la verdad a la gente, decir las cosas de frente. Eso es lo primero. Y segundo, legislar de forma seria, sin dejarse llevar por los vaivenes del populismo. Nosotros todas las leyes supuestamente populares las hemos votado en contra. Y aun así, lo más probable es que seamos uno de los partidos que más crezca en el Congreso.

En los últimos años en su distrito ha sido más fuerte la izquierda. ¿Cuál es la apuesta del partido?

El escenario que se ve a nivel nacional, también se ve replicado en el distrito 9. Tenemos candidaturas muy potentes y la expectativa es, al menos, duplicar la representación. Es decir, dos cupos. Y con eso revertir la mayoría que hoy día tiene la izquierda. El escenario hoy es mucho más simple que hace cuatro años.

¿En qué sentido?

La izquierda se ha visto debilitada, por la ausencia de liderazgos y por el propio desempeño en el gobierno. Maite Orsini se va por la decisión de su partido, después de un deplorable desempeño. Daniel Jaude no es candidato porque está siendo investigado. Y a su vez el gobierno está muy mal evaluado. Entonces, la izquierda va a ver un mal resultado por sus propios errores.

¿Qué lo diferencia de los otros candidatos de derecha en el distrito? Hay varias figuras del sector...

Que yo mantengo las cosas que sostengo en el tiempo. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando se presentó la reforma de pensiones, las bancadas de oposición firmamos un acuerdo que planteaba que no se iba a permitir que ningún punto de cotización no fuera al bolsillo de los trabajadores. Y vimos que, finalmente, todos, salvo el Partido Republicano, terminaron cediendo ese punto. Entonces, dijiste una cosa hace tres años y dos años después dijiste otra. Eso lamentablemente se ha vuelto habitual.

Más sobre:Partido RepublicanoJosé Carlos MezaChile VamosJosé Antonio KastEarly Access

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Ganancias de las AFP suben 16% a septiembre impulsadas por mayores ingresos y rentabilidad del encaje

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje
Chile

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

José Carlos Meza (republicano): “Que Chile Vamos haya subido el tono con el gobierno es una estrategia electoral más”

Mayores de 60 años ya son uno de cada cinco habitantes en Chile y se proyectan como el grupo más numeroso en 2044

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones
Negocios

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things
Tendencias

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales
El Deportivo

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Santiago 2025: Alexander Salas y María Jesús Lara suman oros para Chile en los 100 metros

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez
Mundo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

“Ya no puedo más”: La renuncia del presidente de Valencia a un año de mortales inundaciones que abre crisis en el PP

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week