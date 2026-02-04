SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    José Montalva, diputado electo: “El proyecto de la centroizquierda se ha diluido en la comodidad de subirse al carro del FA y el PC”

    El exdelegado de La Araucanía llegará al Congreso en un cupo PPD. No se cierra a integrar un bloque opositor amplio. Eso, adelanta, dependerá del proyecto que consolide la centroizquierda, el que considera que hoy está ausente. "Cuando se pone lo electoral antes que las ideas, ocurre lo que nos ha pasado: terminar en la intrascendencia", dice.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    José Montalva

    A 35 días de asumir como diputado, José Montalva tiene claro uno de sus objetivos en el Congreso. Como integrante de la bancada PPD e independientes y representante del distrito 23, pretende aportar a fortalecer la identidad de la centroizquierda. Sector que, a su juicio, ha extraviado el rumbo. “Perdimos contacto con el mundo popular, rural, que vive la inseguridad económica y física”, lamenta.

    Aunque no se cierra a un bloque opositor amplio, el exdelegado presidencial de La Araucanía sí es crítico del llamado a la unidad -sin más- que hacen desde los partidos más a la izquierda. “¿Unidad de qué? ¿De las cúpulas partidarias? A veces el FA hace política como se hacía en el pasado“, cuestiona. Para él, la política de alianzas del sector dependerá del proyecto que cada colectividad emprenda como oposición.

    Debutará en el Congreso en poco más de un mes. ¿Cuál es su expectativa?

    Aportar a una política que no solo se trate de discutir los posicionamientos identitarios o ideológicos, sino también abordar temas cotidianos de las personas, como pagar el arriendo, la pensión de alimentos, las listas de espera, el miedo a salir a la calle.

    Llega al Congreso en cupo PPD. ¿Se identifica con el proyecto del partido?

    El PPD, como todos los partidos de centroizquierda, tiene la tarea de definir un proyecto de futuro. En los últimos años, el proyecto de la centroizquierda se ha diluido en la comodidad de subirse al carro del FA y el PC, y, por otro lado, en el miedo a quedar fuera de ese conglomerado que reúne a la izquierda. Cuando llegó Carolina Tohá al gobierno, se mostró claramente cuáles eran nuestras ideas, pero ya era tarde.

    El PPD habla de ser una oposición constructiva, dialogante frente a Kast. ¿Le acomoda ese estilo?

    Sin duda. Si como oposición nos ponemos a bloquear a un gobierno, no estaríamos trabajando por el Estado eficiente que soluciona los problemas de la gente. Tenemos que ser claros en apoyar lo que está dentro de los principios y valores del PPD, como también en levantar todas las alertas cuando se haga algo que va en contra de un Estado eficiente.

    ¿Es de la idea de que habrá dos oposiciones? Con el PPD separado del FA y el PC.

    Eso es poner la carreta delante de los bueyes. Primero tenemos que definir cuál va a ser el proyecto que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Si fijamos ese horizonte y tenemos diferencias con el PC y el FA, obviamente podría haber dos oposiciones. Eso está por verse.

    Pero uno podría pensar que el gobierno del Presidente Gabriel Boric es la constatación de que son proyectos diferentes. La alianza nunca cuajó...

    Yo podría estar en las antípodas de lo que representa Daniel Jadue en el PC, pero muy cerca de lo que representa Jeannette Jara.

    Ella ha dicho que podría renunciar a ese partido...

    No tengo idea. Pero ella hoy es militante, y conozco a mucha gente del PC con quienes tenemos ideas en común, como también conozco a gente del FA y el PC que está más preocupada de lo identitario.

    O sea, a priori, no se cierra a una alianza amplia opositora con el FA o el PC.

    La única posibilidad de cerrarse es viendo dónde están los desacuerdos. Si no hay un proyecto de futuro, es difícil establecer a priori dónde van a estar las diferencias.

    ¿Esa apertura responde a un factor generacional? Así ocurre en el PS. En el caso del PPD, Jaime Quintana fue explícito en decir que habrá dos oposiciones.

    No podemos estar haciendo cálculos electorales sin tener un proyecto ideológico que convoque. Cuando se pone lo electoral antes que las ideas, ocurre lo que nos ha pasado: terminar en la intrascendencia. La centroizquierda no ha puesto en primer lugar su proyecto. Ante la ciudadanía, queda como un proyecto que un día coquetea con los 30 años y al otro lo quiere cambiar todo. Eso no da certezas.

    La postura del FA es que la unidad del sector es un imperativo.

    Tuvimos la candidata con la mayor cantidad de partidos y perdimos. Eso muestra que la unidad no es un valor en sí mismo. En segundo término, ¿unidad de qué? ¿De las cúpulas partidarias? La lógica de los partidos no tiene capacidad de convocar al ciudadano. A veces el FA hace política como se hacía en el pasado.

    ¿En qué sentido?

    Agarrarse de la unidad como si fuera un fin en sí mismo es lo que se ha hecho siempre, lo que hicimos en la elección pasada. Quizás el no ir a disputar con las ideas propias, bien definidas, fue algo que no ayudó para nada. Quizás la gente, más que unirse a este proyecto, se haya ido a votar por la derecha.

    Representa a La Araucanía, una región en la que a Kast le fue muy bien. ¿Eso responde a un déficit de la izquierda en la forma en que aborda la seguridad?

    Perdimos contacto con el mundo popular, rural, que vive la inseguridad económica y física. Esta región, que tiene los más altos índices de pobreza, no sintió que ese sector que históricamente lo había representado en este momento lo representara.

    ¿Cómo ha visto al presidente electo estas primeras semanas?

    Ha estado abordando temas de preocupación ciudadana, se ha moderado, ha mostrado disposición a no solamente conversar con su mundo, sino que también ir abriendo. Eso es gobernar. Espero que eso se vaya incrementando.

    La actual bancada de diputados PPD reconoce que la directiva de Quintana ha tenido una relación poco fluida con ellos. ¿Espera que con la elección de mesa eso cambie?

    El desafío del PPD es atraer a más ciudadanos, no necesariamente militantes, a que puedan trabajar en conjunto las ideas del progresismo y la modernidad democrática. Que haya cambios en la directiva va a ayudar a eso: a que haya nuevas caras, formas distintas, entender que los partidos no lo son todo.

    ¿Raúl Soto es un buen nombre para presidir el PPD?

    Es un muy buen nombre. Puede haber otros, pero es un buen nombre.

    Portada del dia

