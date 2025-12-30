SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Juan Luis Castro, senador PS: “Sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político”

    El jefe de bancada de los senadores socialistas espera que su partido sea una oposición distinta al PC y al FA en el próximo período. Aunque no cierra la puerta a una coalición amplia con ellos, enfatiza que el PS debe reforzar su identidad y evitar subordinarse a otras fuerzas de izquierda.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    MARIO TELLEZ

    En medio de la polémica por el llamado del Partido Comunista (PC) a la movilización contra José Antonio Kast, el senador Juan Luis Castro reafirma que su colectividad, como oposición, no se subordinará a otras.

    La idea del jefe de bancada de los senadores socialistas es que, a partir de marzo, el PS se caracterice por proponer cambios no desde la confrontación permanente, sino desde la vigilancia de los derechos sociales y el avance en acuerdos.

    Faltan más de 70 días para que Kast asuma la Presidencia. ¿Fue un error el llamado del PC a las movilizaciones?

    Es un llamado precipitado. Parece más una estrategia de lucha o un método de acción política que una constatación obvia de que en cualquier gobierno puede haber movilizaciones originadas por conflictos sociales. Aquí aparece como un método de acción que se pretende instalar prematuramente, como decir ‘nosotros vamos a estar solo en la calle, no nos interesa lo demás’. Esa estrategia yo no la comparto. El PC es importante, no es nuestro adversario político, pero no vamos a estar subordinados a lo que diga o no el PC o su directiva. No vamos a dejar de perfilar nuestro propio mundo. Sin antagonismo por los comunistas, pero sí marcando diferencias respecto a la estrategia de cómo ser oposición.

    La presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, defendió el llamado del PC, dijo que es parte de su política. ¿No está de acuerdo con ella?

    Ella como presidenta marca un punto natural: es legítimo que cada partido tenga derecho a expresar su lineamiento para enfrentar el próximo período. Eso es válido. Ahora, la misma presidenta ha dicho que tampoco nos vamos a encerrar en una alianza exclusiva con el PC y el Frente Amplio (FA), porque el PS tiene el derecho y el deber de actuar en el conjunto de la oposición y las fuerzas progresistas. No vamos a renunciar a nuestra idiosincrasia de ser un partido de izquierda, pero de una izquierda que busca proponer cambios al país no desde la confrontación permanente, sino desde la vigilancia de los derechos sociales y el avance en acuerdos que el país necesita.

    En el FA hablan de que el llamado a movilizarse “nos define como izquierda”. ¿Eso pone en duda la experiencia adquirida al ser gobierno?

    Pareciera que hubieran entendido poco de la experiencia de ser gobierno, puesto que un partido se nutre del movimiento social, pero también de la experiencia de gobernar. Ese llamado considero que es un tanto básico para la experiencia de un partido como el FA, que es un referente para un sector de izquierda. Yo lo respeto, pero obviamente no puedo estar de acuerdo en todo lo que digan. Sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político.

    Quizás para cierta parte de la izquierda es tentador volver al movimiento estudiantil, al estallido, ¿no? Está fresco el recuerdo.

    Volver atrás en la historia siempre es malo, porque es quedarse pegado en la nostalgia. Yo creo que para el tiempo que viene la izquierda debe aprender que en materia de seguridad, migración y crecimiento económico, que son áreas débiles para el mundo de izquierda, tenemos un desafío pendiente, que es renovar nuestros planteamientos para tener una alternativa en Chile para gobernar. De lo contrario, vamos a quedarnos anclados en una nostalgia de nicho, no en una mayoría social.

    ¿Ve al PS comprometido con reforzar su identidad y no mimetizarse con el PC y el FA?

    Nosotros vamos a dialogar con todos los partidos de izquierda. No son nuestros adversarios. Tenemos el deber de ser una oposición articulada para resguardar los derechos que se han conquistado. Pero, en ese contexto, no vamos a diluir nuestra identidad solo para seguir a otros partidos de izquierda, que tienen sus planteamientos válidos y legítimos, pero que no son los nuestros. El tipo de oposición que vamos a construir desde el socialismo espero que sea distinto al que ha declarado el PC o el FA. No quiere decir que nos vamos a enemistar: nos vamos a unir en muchas causas, sin duda, porque somos de izquierda. Pero otra cosa es la identidad propia.

    El Presidente Boric se propuso como legado dejar una coalición de partidos. En los hechos, eso no existe. ¿Por qué no se pudo?

    Porque siempre coexistieron dos mundos dentro de la gobernabilidad, que nunca logró plasmarse como una verdadera coalición de gobierno. Se acercó, pero una sola coalición nunca se logró. Siempre hemos tenido diferencias y bienvenida la diferencia. No es dramático que hoy no haya una coalición. Vamos a entrar en un proceso para buscar, si es posible, tener una o distintos referentes dentro de una coalición más amplia. Todas estas posibilidades están abiertas, no hay que cerrarse a ninguna, porque nos necesitamos. En el mundo de izquierda nadie sobra.

    ¿Tiene sentido pensar en una coalición cuando se proyectan estilos tan distintos de ser oposición?

    A ver si la derecha va a ser capaz de tener una coalición, cuando hay tres derechas distintas que compitieron en primera vuelta. Lo mismo para la izquierda: hay que ver si siendo oposición tenemos más factores en común o no.

    Más sobre:PolíticaPartido SocialistaPartido ComunistaPCJuan Luis CastroMovilizaciónJosé Antonio Kast

