    Política

    Kaiser reitera negativa a eventual incorporación del PNL al gobierno de Kast y recalca: “No somos un partido de tercera categoría”

    El parlamentario y excandidato presidencial sostuvo que "con el Ministerio de Minería nosotros no íbamos a estar dentro del comité político, y con la subsecretaría ya era una degradación más”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    DIPUTADO JOHANNES KAISER Dedvi Missene

    Luego de que el presidente electo José Antonio Kast anunciara ayer por la noche oficialmente a los ministros de su gobierno, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, confirmó durante la mañana de este miércoles que su colectividad iba a restarse de cualquier participación en el gabinete.

    En diálogo con 24 horas, al excandidato presidencial se le consultó si su partido se incorporaría eventualmente a las subsecretarías que serán anunciadas a fines de este mes, a lo que respondió que “esa opción está cerrada”.

    Adicionalmente, sostuvo que el PNL “no es un partido de tercera categoría” para adjudicarse aquellos cargos. “Las subsecretarías son subsecretarías. Con el Ministerio de Minería nosotros no íbamos a estar dentro del comité político, y con la subsecretaría ya era una degradación más”, acusó.

    Gabinete de José Antonio Kast

    En esa misma línea, afirmó que Kast le había ofrecido tan solo una subsecretaría de las 40 existentes. “Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer como partido que defiende los intereses de nuestros ciudadanos. Ellos gobiernen, y en la medida en que se pueda cooperar, cooperamos. Pero este baile de máscaras tiene que terminar”, criticó.

    Sobre los nuevos ministros

    Kaiser también se refirió a las declaraciones del extimonel de la UDI, Pablo Longueira, quien afirmó a La Tercera que hay algunos ministros que “van a tener fecha de vencimiento” debido a la cantidad de independientes y personas ligadas al mundo privado.

    “Hay otros campos donde el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de una problemática no menor: educación, salud, vivienda, reconstrucción. Y eso va a tensionar probablemente las capacidades y los recursos de los que dispone el Ejecutivo. Y la capacidad política ahí va a ser súper importante para mantener a la gente alineada”, acotó.

    En cuanto a las expectativas del gabinete, el parlamentario afirmó que “tenemos que ver a aquellos que vienen desde el mundo privado, cómo se integran dentro de lo que son las lógicas del mundo público, su cooperación con el Congreso y con los ministros”.

    Aún así, entregó su apoyo al nuevo gobierno mientras se respeten las prioridades del partido, es decir, el libre mercado, seguridad y reformas del Poder Judicial. “Estoy muy interesado y apasionado de ver cómo se va a dar la articulación y cómo van a salir jugando en los primeros días de marzo”, zanjó.

