Kast alista participación en cumbre de Trump en medio de tensiones por la sanción de la Casa Blanca a autoridades del gobierno de Boric

El próximo 7 de marzo el presidente electo, José Antonio Kast, comparecerá a la cumbre Shield of the Americas, encuentro que reunirá a mandatarios de distintos países de la región como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador) y que podría ser el escenario para una primera bilateral Trump-Kast, en medio de las tensiones por la revocación de visas a tres autoridades del gobierno de Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino con China.

Este domingo, la Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó que fue el pasado 16 de febrero que Kast recibió la invitación a esta cumbre. El objetivo, agrega el comunicado, es “discutir, entre otras materias, el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal masiva y la interferencia extranjera en el hemisferio global”.

Junto con confirmar la participación de Kast en este encuentro internacional, desde la OPE añadieron que lo acompañará el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto al próximo director estratégico de Comunicación y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela; al asesor internacional Eitan Bloch, la jefa de prensa, María Paz Fadel, además del jefe de asesores del Segundo Piso Alejandro Irarrázaval y la jefa de gabinete de Kast, Catalina Ugarte.

“Una de las materias de máximo interés que se quiere discutir es sobre inmigración ilegal masiva y el nuevo contexto que se presenta hoy en Venezuela, como una oportunidad para el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile”, cierra el comunicado de la OPE.

Respecto de la participación del presidente electo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, resaltó que es "una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado“.

“Reunirse con Ecuador, con Argentina, con mandatarios que tienen la determinación suficiente para enfrentar con todas las fuerzas de sus respectivos estados el crimen organizado, va a ser fundamental. Lo mismo en el caso del anfitrión, que en este caso es Estados Unidos”, agregó el senador electo por Valparaíso.

El viaje de Kast a Estados Unidos se da en medio de la tensión por las recientes sanciones del gobierno de Donald Trump a tres funcionarios de la administración del Presidente Gabriel Boric -entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz- por el proyecto de un cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong impulsado junto a China, quienes fueron acusados de “dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional de nuestro hemisferio”.

La medida es mirada con atención por las futuras autoridades, pues la evaluación es que también es un mensaje para el gobierno de Kast, en orden a las negativas implicancias que podría llegar a tener en sus relaciones con la Casa Blanca si llega a dar luz verde al proyecto de China Mobile –la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático–, que competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google. Esto, junto a los problemas que podrían abrirse con China, uno de los principales socios comerciales de Chile.

Por lo pronto, mañana una delegación de la Oficina del Presidente Electo expondrá en Washington sobre la visión del futuro gobierno ante la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la mayor organización empresarial del mundo y cuya sede está emplazada justo enfrente de la Casa Blanca, donde este tema sin duda no quedará fuera de agenda.

Esta comitiva está integrada por Alejandro Irarrázaval, el ingeniero comercial y amigo personal de Kast que asumirá como jefe de asesores del Segundo Piso; Eitan Bloch, principal asesor internacional del futuro mandatario, y la futura subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

La expectante mirada del Congreso

Restando solo una semana de sesiones del actual periodo legislativo, desde el Congreso han surgido diversas reacciones tanto por la sanción que aplicó Estados Unidos a los funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric, como por el viaje que tendrá el mandatario electo, José Antonio Kast, a dicho país el próximo 7 de marzo.

Prácticamente atados de manos para pronunciarse de manera formal sobre la sanción del gobierno de Donald Trump sobre esto último, los congresistas dividieron opiniones por el viaje que tendrá Kast a la nación norteamericana.

En ese contexto, los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras no dudaron en manifestar su postura sobre lo que será la exposición del futuro mandatario en la Conferencia Shield of the Americas.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA) sostuvo que, a propósito de la sanción del gobierno de Trump a autoridades del gobierno de Chile, “esperaría que el presidente electo suspenda su viaje a Estados Unidos”. En esa línea, el senador oficialista espera que Kast “defienda la soberanía y el interés superior de Chile, sin subordinación al trumpismo, que ha reivindicado la doctrina Monroe donde América Latina vuelve a ser mirada como patio trasero”.

En entrevista con 24 Horas, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, afirmó que “el presidente José Antonio Kast tiene una oportunidad en su visita a Washington para ir a plantear cuáles son las políticas en materia económica y de inversión que se buscan implementar en Chile, pero con absoluta autonomía e independencia”.

Y añadió: “Si José Antonio Kast va a presentarse desde una vereda de sometimiento a los intereses de Estados Unidos, va a estar entregando y regalando nuestra soberanía, nuestra autonomía e independencia y nuestra capacidad de decisión”.

Desde el Partido Republicano hubo un respaldo cerrado. La diputada Catalina del Real (ind.-republicana) señaló que “esta visita debe dar señales claras de estabilidad y coherencia”. A su juicio, “Chile necesita recomponer sus vínculos estratégicos con Estados Unidos y dejar atrás la improvisación diplomática”.

“El presidente electo va a priorizar una política exterior seria, alineada con los intereses permanentes de Chile y con una relación franca y directa con la administración del presidente Trump”, cerró la diputada Del Real.

El presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, por su parte, sostuvo que Kast “va a ir a esta reunión con la expectativa de poder tener un trabajo eficiente y coordinado en materia de crimen organizado, narcotráfico y cualquier tipo de crimen transfronterizo”.

“Por fin estamos viendo que presidentes que han puesto la seguridad como su primera prioridad se juntan para trabajar en conjunto para así poder derrotar este flagelo que nos está afectando a todos en América Latina”, complementó el timonel gremialista.