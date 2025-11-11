Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

El abanderado republicano, José Antonio Kast, se mostró conforme con su desempeño en el debate presidenclal de Anatel realizado este lunes, e insistió en que el próximo domingo la ciudadanía deberá elegir entre “la continuadora de este mal gobierno” -en relación a la abanderada oficialista, Jeannette Jara- o el “cambio real” que, afirmó, representa su candidatura.

En declaraciones a la prensa, el exdiputado sostuvo que en el foro televisado “cada uno tuvo el espacio para poder contrarrestar posiciones. Espero que la ciudadanía tenga toda la información para poder elegir bien en seis días”.

Así, relevó que “ este domingo, la gente tiene que elegir entre continuidad y cambio. Nosotros somos el cambio real y claramente hay que evidenciar que la situación del país se debe a un mal gobierno. Y ella (Jara) es la continuadora de este mal gobierno”.

Respecto de la interpeleción que le hizo, precisamente, la carta del Pacto Unidad por Chile durante el debate, en el sentido de que evadió contestar una consulta sobre DD.HH., Kast retrucó: “Creo que las preguntas hoy día las tiene que contestar el gobierno, porque precisamente estamos en una situación de crisis profunda en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, y vuelvo a reiterarlo, porque pareciera ser que no hubiese pasado nada en estos tres años y medio” de la actual administración.

En este sentido, insistió en que “la propuesta que hace la candidata Jeannette Jara es de continuidad, pero con nuevas promesas. Como que dobla la apuesta de lo que planteó el actual Presidente Boric cuando fue candidato y hoy día se va como corriendo hacia el centro, hacia la derecha. Hoy día respeta a Carabineros de Chile cuando usó una polera que denostaba a la institución, hoy día habla de cerrar las fronteras, cuando ellos fueron los que abrieron las fronteras”.

“Por lo tanto, los que tienen que dar respuestas reales a la ciudadanía son los que están gobernando, los que gobernaron, y creo que la respuesta va a ser contundente este día domingo”, sostuvo el republicano.

Uso de bots

Finalmente, Kast desestimó el uso de bots por parte de su campaña y del Partido Republicano, tras un emplazamiento hecho pór la misma Jeannete Jara.

“Nosotros actuamos de frente, no necesitamos bots para defender nada”, indicó.

“No usamos ese tipo de campaña, no usamos la agresión física, verbal, virtual. Jamás la hemos usado y yo he sido víctima de agresiones físicas, virtuales, de ofensas públicas y no compartimos ese estilo de hacer campaña”, cerro el republicano.