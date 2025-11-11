OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    La carta presidencial de Republicanos valoró positivamente su desempeño en el debate de Anatel y se mostró confiado en pasar a segunda vuelta este 16 de noviembre. “La respuesta va a ser contundente este día domingo”, aseguró.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Candidatos presidenciales se fotografian durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El abanderado republicano, José Antonio Kast, se mostró conforme con su desempeño en el debate presidenclal de Anatel realizado este lunes, e insistió en que el próximo domingo la ciudadanía deberá elegir entre “la continuadora de este mal gobierno” -en relación a la abanderada oficialista, Jeannette Jara- o el “cambio real” que, afirmó, representa su candidatura.

    En declaraciones a la prensa, el exdiputado sostuvo que en el foro televisado “cada uno tuvo el espacio para poder contrarrestar posiciones. Espero que la ciudadanía tenga toda la información para poder elegir bien en seis días”.

    Así, relevó que “este domingo, la gente tiene que elegir entre continuidad y cambio. Nosotros somos el cambio real y claramente hay que evidenciar que la situación del país se debe a un mal gobierno. Y ella (Jara) es la continuadora de este mal gobierno”.

    Respecto de la interpeleción que le hizo, precisamente, la carta del Pacto Unidad por Chile durante el debate, en el sentido de que evadió contestar una consulta sobre DD.HH., Kast retrucó: “Creo que las preguntas hoy día las tiene que contestar el gobierno, porque precisamente estamos en una situación de crisis profunda en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, y vuelvo a reiterarlo, porque pareciera ser que no hubiese pasado nada en estos tres años y medio” de la actual administración.

    En este sentido, insistió en que “la propuesta que hace la candidata Jeannette Jara es de continuidad, pero con nuevas promesas. Como que dobla la apuesta de lo que planteó el actual Presidente Boric cuando fue candidato y hoy día se va como corriendo hacia el centro, hacia la derecha. Hoy día respeta a Carabineros de Chile cuando usó una polera que denostaba a la institución, hoy día habla de cerrar las fronteras, cuando ellos fueron los que abrieron las fronteras”.

    “Por lo tanto, los que tienen que dar respuestas reales a la ciudadanía son los que están gobernando, los que gobernaron, y creo que la respuesta va a ser contundente este día domingo”, sostuvo el republicano.

    Uso de bots

    Finalmente, Kast desestimó el uso de bots por parte de su campaña y del Partido Republicano, tras un emplazamiento hecho pór la misma Jeannete Jara.

    “Nosotros actuamos de frente, no necesitamos bots para defender nada”, indicó.

    “No usamos ese tipo de campaña, no usamos la agresión física, verbal, virtual. Jamás la hemos usado y yo he sido víctima de agresiones físicas, virtuales, de ofensas públicas y no compartimos ese estilo de hacer campaña”, cerro el republicano.

    Más sobre:Elecciones 2025DebateAnatelJosé Antonio KastJeannete Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Kaiser y cuestionamientos a su postura sobre DD.HH.: “Es el reflejo de un país que no es capaz de cerrar heridas cuando no conviene”

    Los candidatos frente a la Megatoma de San Antonio: consenso en cumplir el desalojo ordenado por la justicia

    El duro cruce de Jara con Kast y Kaiser durante debate por DD.HH.y detenidos desaparecidos

    Candidatos presidenciales sacan la artillería pesada en el último debate previo a la primera vuelta: los cruces de la jornada

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    5.
    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”
    Chile

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte