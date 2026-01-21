Kast entrega sus reflexiones sobre el periodo en que gobernará Chile y reitera que su gabinete no obedece a presiones políticas

El presidente electo, José Antonio Kast, participó la mañana de este miércoles del seminario “Reflexiones y visión estratégica sobre el periodo Chile 2026-2030” organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC).

En un discurso de casi 25 minutos, el republicano destacó la presencia del expresidente Eduardo Frei, le envió un mensaje a sus futuros ministros y reiteró que en su gabinete no hay “cuoteo” político.

Además de ello, enfatizó que las dos grandes prioridades para su administración serán la seguridad y la economía.

Hecha una breve introducción y luego de agradecer a los presentes, destacó -al igual que en otras ocasiones- la asistencia del exmandatario Eduardo Frei.

“Una vez más le doy las gracias al presidente Frei por estar siempre presente, marcando un hito y una manera de hacer política muy distinta a la que se ha dado en el último tiempo”, sostuvo.

“Él amablemente y generosamente nos recibió en su casa, oficina, hogar, todo, y nos orientó en ciertas áreas. No comprometió una posición u otra, pero ya la imagen de poder compartir teniendo visiones distintas en el pasado, eso fue abrir una puerta que nosotros hoy día queremos aprovechar, esa ventana que se abrió queremos profundizarla, y intentamos también como equipo de reflejarlo en el día de ayer, con distintas miradas, políticas anteriores, ver cómo enfrentamos un futuro en estas emergencias que tenemos por delante”, añadió.

Dicho eso, continuó su alocución defendiendo al equipo ministerial que lo acompañará a partir de marzo, usando el mismo tono que empleó ayer en su presentación oficial.

“Nuestro gabinete es un gabinete que no obedece a cuoteos, no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones, y eso queremos mantenerlo así”, aseguró.

“Nosotros queremos, como equipo, decir que no es un cuoteo, no vamos a responder a las presiones, y he tratado de señalárselo así también a cada integrante del equipo ministerial. Porque cuando uno actúa en base a presiones, a cuoteos, también tiene temor, tiene temor de avanzar, decir no, porque si se comete un error, el primero que voy a salir voy a ser yo, en el caso de un ministro”, sostuvo.

“Aquí si lo hacemos bien, honestamente, mirando a las personas de frente, nosotros vamos a seguir trabajando unidos y espero que terminemos todos juntos”, finalizó.