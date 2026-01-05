Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

Tras ser proclamado presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), José Antonio Kast se refirió a la operación de Estados Unidos en Venezuela.

El republicano ya había abordado el hecho este sábado, cuando capturaron a Nicolás Maduro, pero hoy en concreto fue consultado por la postura que el Presidente Gabriel Boric ha tomado sobre el tema.

Y es que son varias las críticas que ha recibido nuestro Jefe de Estado por su pronunciación en redes sociales, la cual apuntaba a respetar la soberanía de Venezuela y el derecho internacional.

Sobre el punto, Kast dijo esta jornada que es “el Presidente de la República el que señala cuál es la línea de su gobierno, y mientras él esté, será la línea del gobierno”.

Inquirido sobre si Boric se equivocó al condenar la captura de Maduro, respondió: “Yo no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en sí. Nosotros estamos enfocados en las urgencias sociales, y eso lo hemos señalado durante todo el año”.

“Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El Presidente tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia”, acotó.

Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Sobre la situación venezolana sostuvo: “Yo fui en esto muy transparente, durante la campaña siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país porque habían casi 8 millones de migrantes forzados, que por distintas razones, razones laborales, razones de salud, razones políticas, habían dejado su nación, y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse”.

“Yo no tengo una mirada de futuro, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador. Y si a eso se le suma una situación que es discutida a nivel internacional, de que el crimen organizado está instalado en Venezuela, que hay situaciones de narcotráfico graves en Venezuela, y quien dirige el país podría tener vínculos con eso”, agregó.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Luego aseveró: “Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto, si esto es algo de sentido común”.

“Se hizo una elección, se desconoció la elección, la persona que desconoció la elección siguió gobernando, eso influye en los distintos países, genera problemas en los distintos países, y eso tiene que resolverse”, continuó.

“Eso es lo que al menos yo como presidente electo he buscado en estas semanas, al haber estado en Argentina, al haber estado en Ecuador, al haber hecho escala en Perú, estar esta semana en Perú buscando una solución humanitaria para todos aquellos migrantes forzados que han tenido que salir de su nación y que tienen la esperanza de volver a su nación”, cerró.