Kast llega a Casa Presidencial de El Salvador y se reúne con Bukele

En el cierre de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo, José Antonio Kast, sostiene este viernes una reunión bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

En un principio, el encuentro estaba programado para el martes, pero debido a complicaciones meteorológicas que impidieron a Kast viajar a El Salvador el pasado lunes, debió ser aplazado hasta esta jornada.

La reunión, que se lleva a cabo en la Casa Presidencial de ese país, se realiza en primera instancia entre ambos líderes, que llegaron acompañados de sus respectivas esposas, María Pía Adriasola y Gabriela Rodríguez.

Está programado que en los próximos minutos, la comitiva de Kast -integrada por el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna y la futura ministra de Seguridad Trinidad Steinert- se sume a la cita.

Se espera que al finalizar la cita, Kast y Bukele entreguen una declaración conjunta ante los medios de comunicación.

Visita al Cecot

Kast se encontró con Bukele -por primera vez- luego de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la famosa megacárcel de alta seguridad del presidente salvadoreño.

Dicha prisión ya la había visitado antes, específicamente en 2024. Por lo mismo, su valoración a ese modelo carcelario no es una sorpresa. De hecho, en varias ocasiones ha destacado su funcionamiento.

Eso sí, pese a su mirada positiva, el presidente electo ya ha dejado ver que no necesariamente van a replicar ese sistema en Chile.

Lo mismo ha deslizado la próxima titular del Ministerio de Seguridad. “Nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho de nuestro país“, dijo Steinert previo al viaje al país centroamericano.