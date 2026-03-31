Kast reitera que usará la facultad para indultar y anuncia reforma para que la decisión la tome “un órgano colegiado”

El Presidente José Antonio Kast volvió a reiterar que usará la atribución presidencial de realizar indultos, y que posterior a esto, modificará esta herramienta, en línea con lo que ha planteado la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el exministro Hernán Larraín, quienes han propuesto reemplazar esta figura por un consejo técnico colegiado.

En este sentido, el Mandatario -en entrevista con la Asociación de Radio Difusores de Chile (ARCHI)- indicó que a su parecer la herramienta del indulto “es razonable ” que sea “un órgano colegiado” el encargado de otorgarlos.

“Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle a mi juicio un cambio -en la manera de quienes otorgan el indulto- siempre tiene que ser una posibilidad que exista”, afirmó el jefe de Estado.

En su respuesta, el Mandatario recordó la postura expresada por el exsenador Larraín en entrevista con este medio el sábado pasado. En esa conversación, el exministro Larraín afirmó que “hay que transferir esa atribución de revisar los efectos de una sentencia condenatoria a un juez y sin limitar el acceso a quienes quieran aspirar a ese beneficio luego de cumplir parte de sus penas”.

FOTOGRAFIAS AL EX MINISTRO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE SEBASTIAN PIÑERA, HERNAN LARRAIN FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En esa línea, planteó que “puede haber un consejo que evalúe y recomiende hacerlo o no. El indulto presidencial tal como está concebido hoy día debe terminar. Sea que se le dé a un juez, o que se le dé a un juez que tenga un consejo , el que pueda orientar y revisar y aconsejar al juez lo que tenga que hacer, me parece que entra dentro del escenario de alternativas que uno pudiera tomar. Lo que no es razonable ni conveniente es que sea una autoridad política, una autoridad unipersonal, la que tome esta decisión”.

En dicha entrevista, Larraín planteó estar de acuerdo con lo señalado por la presidenta del máximo tribunal, quien en conversación con 24 Horas hace algunas semanas afirmó que la facultad del indulto presidencial “ debe ser eliminada, y que sea un consejo el que analice los casos , porque con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen“.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ, PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“Estamos haciendo una revisión”

Consultado sobre por qué realizará indultos si considera que esta herramienta requiere una modificación, justificó su decisión señalando que “hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar”.

“Estamos haciendo una revisión de distintas situaciones, de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez”, afirmó.

En esto, defendió que los indultos son “una facultad que está establecida en la Constitución”.

“Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial (...) Yo no estoy discutiendo lo que haya señalado un tribunal. Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada", afirmó.

PRESIDENTE JOSE ANTONIO KAST. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Consultado en este sentido sobre los casos que analizarán -entre ellos, el del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillai, y en donde su abogada ya ingresó la solicitud de indulto-, Kast señaló que estudiarán todos los casos que se presenten.

En cuanto a si esto incluye a los condenados por derechos humanos, el Mandatario indicó: “Nosotros vamos a analizar cada caso de manera particular. Yo he sido claro que nuestra atención está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación”.

Y añadió: “Vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso. Y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar”.

En esto, indicó que no tienen un plazo establecido para realizar este análisis: “Vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso, y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar”.

Por otra parte, y frente a la pregunta sobre el cambio de categoría de la cárcel de Punta Peuco, que ahora es un penal común, Kast indicó que esta decisión del expresidente Gabriel Boric “marcaba una línea política, que no la hicieron los presidentes anteriores”.