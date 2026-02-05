SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    El presidente electo secundó al timonel republicano, quien calificó de "avivada" y "amarre" la nominación de la expresidenta a la ONU. Sin embargo, reiteró que tomará postura una vez que asuma la Presidencia el 11 de marzo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Kast evitó referirse a su apoyo a Bachelet, pero cuestionó que haya sido la administración saliente la que confirmara su nominación.

    El presidente electo, José Antonio Kast, abordó desde Hungría la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas y dijo esperar que el gobierno de Gabriel Boric “no deje amarres” de ningún tipo.

    La polémica inició luego de la confirmación de Bachelet como candidata a la secretaria general del organismo internacional, lo que fue cuestionado desde el círculo del Partido Republicano. Su presidente, el senador electo Arturo Squella afirmó que la nominación y proclamación realizada por Boric constituía un “amarre”.

    Incluso, durante este miércoles, Squella profundizó sus críticas a la determinación del Ejecutivo y cuestionó que la candidatura de la expresidente Bachelet constituye una “avivada”.

    “Molesta tan profundamente esta avivada de presentar una candidatura 37 días antes de dejar la administración”, señaló Squella y reafirmó que es “el amarre más grande” que dejará el gobierno saliente, además de sostener que el nombre de la exmandataria “divide” a los chilenos y que es un gasto que “que no estamos en condiciones de absorber”.

    Kast critica nominación

    Así, en medio de su gira por Europa, en específico desde Hungría, José Antonio Kast, secundó las declaraciones de Squella.

    “Comparto lo dicho por el presidente de mi partido”, dijo Kast.

    En ese sentido, agregó que “entendemos que el Presidente (Boric) tenga una buena relación con Brasil, que tenga una buena relación con México, pero dista mucho de lo que habríamos esperado del Presidente en relación a lo interno y también a lo internacional”.

    Con todo, cargó contra la administración saliente y señaló que “nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”.

    Sin embargo, respecto de su opinión directa por el nombre de Bachelet, Kast evitó fijar su postura y señaló que esta la expresará una vez cuando asuma la Presidencia el 11 de marzo próximo.

    “Yo vuelvo a reiterar que respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad", zanjó.

