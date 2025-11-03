Kast tras el anuncio del gobierno sobre Punta Peuco: “El Presidente no está gobernando, está tratando de mantener algo de legado”

En un nuevo punto de prensa realizado en su comando, el candidato presidencial de republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, abordó el último anuncio del Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario dio a conocer que finalmente el penal Punta Peuco será convertido en una cárcel común, tal como lo señaló en su ultima Cuenta Pública.

“La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”, informó el Jefe de Estado.

Al ser consultado al respecto, Kast sostuvo: “El Presidente va de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

“El Presidente abusó de la cadena nacional y se dirigió a un solo candidato en acto de corrupción y cobardía porque nosotros no tenemos una oportunidad en la cadena nacional para aclararle los puntos al gobierno, El Presidente usó su poder para sacar aquellos que no le hicieron caso en las listas parlamentarias una especie de berrinche presidencial”, continuó.

“Nos tiene acostumbrado al ocultamiento, ocultó al señor Monsalve, le prestó La Moneda para despedirse. Ese es nuestro Presidente, por lo que, lo que haga o diga el Presidente en estos meses que le quedan a cargo, porque claramente no va a gobernar y prefiere transformar La Moneda en la sucursal de campaña de Jara, nos tiene sin cuidado”, agregó.

“Nuestra guerra es contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la inmigración ilegal. Ya el Presidente claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado” , sostuvo.

“Si hubiese sido de interés para él situaciones como esta u otras que empieza a levantar, lo habría hecho el primer día”, acotó.

Para cerrar, Kast señaló: “El Presidente demostró durante su gobierno que él tiene privilegiados, él defendió a un abusador, lo escondió, premió a sus amigos con embajadas. Dice una cosa y hace otra”.