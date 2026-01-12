Kast y Rojo Edwards reabren puentes en “La Moneda chica” en medio de definiciones por el futuro gabinete

A poco menos de dos meses del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo la tarde de este lunes una reunión con el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) en dependencias de “La Moneda chica”, en Las Condes, espacio escogido por el republicano para instalarse antes de asumir formalmente el poder.

El parlamentario llegó hasta calle La Gloria 88, entre Apoquindo y Los Militares, lugar donde se encuentra la oficina de transición presidencial, y permaneció cerca de una hora reunido con Kast, en un encuentro que –preliminarmente- apuntaría a coordinar tareas y abordar conversaciones relacionadas con la conformación del futuro gabinete.

Rojo Edwards fue una de las figuras clave del entorno de Kast durante la campaña presidencial de 2021, donde se desempeñó como jefe programático y director del centro de estudios Ideas Republicanas, aunque posteriormente tomó distancia del líder republicano.

Una relación recompuesta

Tras el balotaje, Edwards fue uno de los primeros en llegar a saludar a Kast, gesto que marcó el inicio de un reencuentro político que el propio senador confirmó semanas después. En una entrevista concedida hace un mes a La Tercera, el parlamentario aseguró que “los roces ya quedaron en el pasado”, y destacó con fuerza las virtudes políticas del ahora Presidente electo.

“José Antonio, a mi juicio, ha encarnado una forma más clara de defender las ideas que representan a un gran porcentaje de la población, a las ideas de derecha”, afirmó entonces Edwards, subrayando su defensa de la familia, las tradiciones, la libertad, el trabajo, las pymes y el apoyo a Carabineros, ejes que hoy se perfilan como centrales en el próximo gobierno.

En esa ocasión, el senador también fue explícito al diferenciar el fenómeno que llevó a Kast a La Moneda del respaldo tardío de los sectores tradicionales, asegurando que “la derecha del statu quo, más de clase alta, es la última que se subió a la ola republicana. En cambio, fue la derecha de los principios, no de clase alta, que no es parte del establishment, la que se hizo parte de este cambio”.

El encuentro de este lunes se da en momentos en que Kast enfrenta definiciones cruciales para asegurar gobernabilidad.

En aquel entonces, tras la victoria electoral del republicano, Edwards abordó la idea de construir una “mayoría social” que respalde las reformas del futuro gobierno, especialmente en materias sensibles como seguridad pública, respaldo a Carabineros y uso de la fuerza.

“Tiene que haber una mayoría social que permita que Carabineros no sea perseguido si es que pasa algo”, planteó en diciembre, anticipando uno de los debates centrales que marcarán el próximo ciclo político.