Rojo Edwards: “Todas las asperezas que haya generado José Antonio en su vida, tiene que limarlas todas”

Uno de los primeros en llegar a saludar a José Antonio Kast tras la primera vuelta fue el senador Rojo Edwards.

A pesar que se distanció del líder republicano, con quien trabajó estrechamente en la anterior elección presidencial de 2021 y de quien fue su jefe programático, entonces como director del centro de estudios de Ideas Republicanas, asegura que los roces ya quedaron en el pasado.

¿A qué atribuye el éxito que tuvieron el partido y Kast?

José Antonio, a mi juicio, ha encarnado una forma más clara de defender las ideas que representan a un gran porcentaje de la población, a las ideas de derecha. Él ha representado con mucha claridad, por ejemplo, a la derecha que quiere que la familia se fortalezca, que defiende al más vulnerable, y aquello incluye al que está por nacer, que defiende las tradiciones, en momentos en que han estado cuestionadas. También ha defendido, con mayor claridad que la derecha tradicional, materias de libertad, a las pymes, a personas que emprenden. Ha defendido con tranquilidad lo que piensa. Déjeme darle un ejemplo. La derecha valora el trabajo. Si usted trabajó más, si abrió su pyme más temprano, está bien que gane un poco más. Entonces, cuando, por ejemplo, se discuten las pensiones y se cede en un valor fundamental, el valor del trabajo... El acuerdo de pensiones debió haber considerado ese principio, que es un principio de derecha.

Pero ahora esa derecha tradicional se plegó a la campaña de Kast...

La derecha del statu quo, más de clase alta, es la última que se subió a la ola republicana. En cambio, fue la derecha de los principios, no de clase alta, que no es parte del establishment, la que se hizo parte de este cambio que representa José Antonio Kast. En parte, también, eso le dio un plus a Johannes Kaiser.

¿Qué viene ahora?

Lo más importante, a mi juicio, del resultado del domingo es que se cimente el clivaje del Rechazo (del plebiscito de 2022). O sea, los grupos sociales que estuvieron con el Rechazo, los que valoran lo que somos, los que están orgullosos de ser chilenos, los que valoran el trabajo, los que creen en la familia, en la libertad, terminen unidos. Es con ese grupo social con el cual vamos a poder hacer reformas, porque las mayorías en el Senado y la Cámara no están.

¿Una presión social? ¿Como en su momento lo hacía la Concertación?

Una mayoría social para las reformas. Si yo propongo, por ejemplo, Reglas de Uso de la Fuerza para Carabineros, que sean con criterio racional para someter al delincuente, independiente que le pueda pasar algo al delincuente, si el carabinero lo hace de buena fe. Bueno, para lograr esa reforma, tiene que haber una mayoría social que permita que Carabineros no sea perseguido si es que pasa algo.

¿Usted cree que la población transitó definitivamente hacia las ideas de derecha o es algo circunstancial? Uno de los supuestos de la Concertación es que ellos tenían una mayoría social en base a una visión progresista.

Yo creo que el clivaje anterior estaba muy ligado a dónde estuvo tu familia (antes de 1990). Ahora, lo que está pasando es que está cambiando el clivaje principal. Yo pertenezco al grupo que defiende los valores patrios. Por lo tanto, ya no es un problema solamente de ideas, sino a qué grupo se pertenece. No sé si va a ser de largo plazo o de corto plazo. Lo que sí sé es que tiene la potencia para ser de largo plazo, porque puede ser un clivaje no solamente ideológico, sino que también de pertenencia tribal.

En el gobierno, ¿qué cosas debe cuidar Kast para avanzar con sus reformas, para poder gobernar?

Tiene que permitir que todas estas personas detrás de él se expresen. Pero sin renunciar a las ideas. Hace cuatro años, la discusión era si se eliminaba por completo a Carabineros a través de una refundación o si se eliminaba parte de Carabineros. Hoy día la discusión es ¿quién es más amigo y quién le pasa más plata a Carabineros? Las mismas tribus tienen distintas posturas, pero la ventana de lo políticamente posible se cambió. Se puede cambiar culturalmente.

¿Qué virtud le reconoce a Kast para encabezar este proceso?

Es una persona muy trabajadora, que lleva muchos años con su propuesta, ha logrado hacer crecer el partido. Tengo esperanza de que haga un buen gobierno, pero no va a ser fácil.

¿Y qué problemas ve en su personalidad? En los debates, sus contrincantes trataban de sacarlo de sus casillas.

Igual que todos los seres humanos, tiene defectos, como todos, pero tiene que ser capaz de sobrellevarlos. Y por lo menos, conociéndolo, creo que las virtudes son muchas más.

¿Él tendrá problemas, por ejemplo, para negociar con la izquierda, para poder llegar a un acuerdo en beneficio del país? ¿Va a tener la flexibilidad o la habilidad para convencer?

Cuando nosotros defendíamos a Carabineros estábamos solos. Éramos unos locos para lo que la gente estaba diciendo en la televisión, en los matinales. Lo que ocurrió acá fue que las ideas convencieron a todos y la suerte cambió. El punto es llegar a un buen resultado. No es ceder de antemano, que es la crítica que se le hacía a la derecha tradicional. Uno tiene que dar la batalla.

Él tendrá la habilidad para convencer y llegar a acuerdos. En los debates, se le enrostró que en su experiencia parlamentaria no tenía mucho que mostrar.

Va a tener que hacerlo, porque esa es la forma de la política. Por supuesto que tiene que rodearse de buena gente para tomar buenas decisiones.

¿Qué es clave, un buen Segpres, un buen ministro del Interior para generar una comunicación donde Kast tenga puentes cortados?

Todo es clave. Todas las asperezas que haya generado José Antonio en su vida, tiene que limarlas todas. Porque ahora se va a necesitar a todos.

Y en su momento, la relación entre ustedes, ¿por qué se resquebrajó?

Mire, yo creo que lo importante es que ya está arreglada (sonríe).