“La Contraloría no tiene atribuciones para calificar su declaración”: Pérez ante cuestionadas respuestas de Crispi en comisión Monsalve

La comisión especial investigadora del caso Monsalve volvió a sus funciones este lunes. En la sesión, que contó con la presencia de la contralora Dorothy Pérez, se abordó la cuestionada declaración del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, en la instancia legislativa en diciembre pasado.

Y es que, con la invitación de Crispi a la comisión, los parlamentarios intentaban despejar si recomendó al Presidente la renuncia inmediata de Monsalve, quien continuó en su cargo dos días después de que se conociera la denuncia por parte del gabinete.

Sin embargo, las constantes evasivas sobre el carácter reservado de sus asesorías a Boric y la repetitiva frase “la misma respuesta que di anteriormente” generaron molestia entre los integrantes. Por lo mismo, algunos recurrieron al órgano contralor para que se pronunciara.

Al respecto, este lunes, Pérez señaló que “tal como la comisión lo indica en su oficio, cumplió con ese deber, y en cuanto a la obligación de declarar que se estaba reclamando incumplida por algunas presentaciones, la persona declaró, pero excusándose en algunos puntos, calificándolos como privados”.

Sebastián Cisternas / Aton Chile.

“En la respuesta que nosotros ingresamos a esta comisión la semana pasada, nosotros estamos haciendo presentes las excepciones al deber de declarar, y que las fija la ley, no la Contraloría ni la persona del declarante, también hacemos presente que existen estas materias que son secretas o reservadas, pero que las fija la Constitución o la ley. De hecho la Constitución mandata que éstas sean fijadas mediante ley de quórum calificado, e indica cuáles son las materias”, agregó.

“Finalmente en ese oficio concluimos respecto de un punto específico, que la Contraloría sin embargo no tiene competencia para calificar el contenido de las declaraciones que están siendo requeridas. Si una persona declara en las comisiones, por ejemplo, en este tipo de Comisión Especial Investigadora, la Contraloría no tiene atribuciones para calificar si esa declaración es correcta o es incorrecta. No tenemos esa atribución de acuerdo a la ley. Entonces hemos respondido a este oficio el 28 de febrero, y lo ingresamos a través de la Secretaría”, puntualizó la contralora.

Para cerrar, Pérez reiteró que “la Contraloría no tiene atribuciones para calificar si son jurídicamente procedentes o no, porque la ley no nos ha dado competencia para eso”.