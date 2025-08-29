SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”

“La familia chilena continua sufriendo los efectos de malas políticas públicas y el estancamiento económico", aseguró el candidato republicano.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

La mañana de este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en el trimestre mayo-julio la tasa de desempleo se ubicó en 8,7% siendo 0,2 puntos porcentuales menor a la del trimestre inmediatamente anterior, pero la misma en su medición anual.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 7,6%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9%, disminuyendo 0,4 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 4,6%.

Estas cifras no fueron bien vistas por el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien a través de X manifestó su desaprobación.

“La familia chilena continua sufriendo los efectos de malas políticas públicas y el estancamiento económico. El desempleo en doce meses se mantiene intacto 8.7%”, sostuvo.

“Hay más de 880 mil personas desocupadas. ¿Gobierno feminista? Se crearon 25 mil empleos femeninos en 12 meses, pero el número de mujeres desempleadas aumentó en más de 30 mil", continuó.

“Inmenso retroceso”, cierra la publicación.

Más sobre:José Antonio KastDesempleo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración

Metro de Santiago deja las pérdidas al primer semestre por un mayor tráfico de pasajeros y alza de la tarifa técnica

Vapores registra pérdidas en el segundo trimestre, pero sigue acumulando ganancias en 2025

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”

CMPC emite el primer bono híbrido del mercado local

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”
Chile

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”

Gobierno se querella por Ley Antiterrorista tras atentado incendiario en La Araucanía

Ricardo Blanco por Día de los Detenidos Desaparecidos: “Sin verdad, sin justicia y sin reparación, no hay paz posible”

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
Negocios

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración

Metro de Santiago deja las pérdidas al primer semestre por un mayor tráfico de pasajeros y alza de la tarifa técnica

Vapores registra pérdidas en el segundo trimestre, pero sigue acumulando ganancias en 2025

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors
El Deportivo

“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors

Historia, valor de mercado y estadísticas: Vidal y Aránguiz lideran los duelos que marcarán un tenso Superclásico

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU
Mundo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador