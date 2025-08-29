La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”

La mañana de este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en el trimestre mayo-julio la tasa de desempleo se ubicó en 8,7% siendo 0,2 puntos porcentuales menor a la del trimestre inmediatamente anterior, pero la misma en su medición anual.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 7,6%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9%, disminuyendo 0,4 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 4,6%.

Estas cifras no fueron bien vistas por el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien a través de X manifestó su desaprobación.

“La familia chilena continua sufriendo los efectos de malas políticas públicas y el estancamiento económico. El desempleo en doce meses se mantiene intacto 8.7%”, sostuvo.

“Hay más de 880 mil personas desocupadas. ¿Gobierno feminista? Se crearon 25 mil empleos femeninos en 12 meses, pero el número de mujeres desempleadas aumentó en más de 30 mil", continuó.

“Inmenso retroceso”, cierra la publicación.