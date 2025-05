“La DC sola no puede y sin la DC no se puede”: Alberto Undurraga insiste en alianza con el Socialismo Democrático y el FRVS

El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Undurraga, insistió en que su colectividad se alíe con el Socialismo Democrático y la Federación Regionalista Verde Social de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias, aún cuando la propia DC no compartirá primarias con esas fuerzas oficialistas.

Fue justamente este miércoles que se cerró el plazo para que los candidatos se inscriban en las primarias presidenciales. Pese a que los partidos de la alianza del gobierno llamaron a la DC a sumarse, Undurraga -la carta presidencial de ese partido- se negó en distintas oportunidades aludiendo a sus diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista y finalmente se restó de esa instancia.

El jefe partidario había en varias ocasiones -y sin éxito- realizar dos primarias progresistas y participar solo en aquella que reúna al Socialismo Democrático y a los regionalistas verdes. Sin embargo, esta propuesta no terminó de cuajar en algunos sectores de la DC. Dos días antes de que venciera el plazo, un grupo de consejeros nacionales del partido pidió a Undurraga reconsiderar esa decisión y unirse al todo el oficialismo en las primarias.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pero Undurraga no dio marcha atrás y a través de una carta, profundizó en sus razones: “La primera apunta a que existen profundas diferencias con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) en materias relevantes, e incluyen, entre otras, las posiciones y definiciones en seguridad, economía y relaciones exteriores. La segunda, y quizás la más importante, es que no es honesto participar de una primaria cuando sabemos que gran parte de nuestro electorado no va a apoyar a algunas candidaturas en caso de ganar”.

“La tercera, es la afectación a las candidaturas de nuestros candidatos y candidatas al parlamento en el caso que gane la candidatura del PC o del FA. Y, finamente, la cuarta es que son primarias del oficialismo y para ganarle a la derecha se requiere convocar a sectores independientes y de centro mucho más allá que el oficialismo”, zanjó.

Adicionalmente, hizo hincapié en que la determinación del partido de participar en primarias con el Socialismo Democrático y los regionalistas verdes fue acordada por la Junta Nacional y ratificada por la Directiva Nacional de la DC la semana pasada.

Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En ese sentido, afirmó que la convicción de “construir y converger con el Socialismo Democrático y con la Federación Regionalista Verde Social no ha variado y seguimos en ello. El camino propio o en solitario no es opción”.

“En lo presidencial hemos señalado que buscamos converger con el Socialismo Democrático y es muy probable que parte del electorado independiente que vota por nosotros defina apoyar su candidatura en las primarias, así como también es muy probable que otra parte de dicho electorado independiente que vota por nosotros decida no participar por tratarse de las primarias del oficialismo. En lo parlamentario, tenemos conversaciones en curso con partidos del SD y del FRVS, y esperamos poder tener un acuerdo parlamentario que será bueno para Chile”, detalló.

Por otro lado, mencionó que seguirá abocado en difundir sus propuestas presidenciales y que en esa labor ha sentido “la necesidad de nuestra militancia de reivindicar el humanismo cristiano, la pertenencia al partido y los ideales de justicia social. También escucho una tremenda decepción con el estado del Chile actual”.

Montaje fotográfico de los precandidatos progresistas a la Presidencia: Carolina Tohá (PPD), Alberto Undurraga (DC), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS). Foto: Raúl Zamora/Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“El país no se cae a pedazos, es cierto. Pero Chile está estancado y tiene problemas serios. Falta un proyecto país que convoque y nos haga a todos volver a sentirnos parte de una misma comunidad, y hemos avanzado estas semanas en construirlo. Chile tiene también problemas serios en seguridad, en bajo crecimiento económico, en listas de espera en salud y falta de viviendas, entre muchos otros", aseveró.

Junto con anunciar que pronto se convocará a una Junta Nacional, invitó a “apoyar a nuestros candidatos y candidatas al parlamento y confiar que defenderemos la mejor lista parlamentaria con el SD y el FRVS para representar los valores del humanismo cristiano en el Chile de hoy”.

“Creo en el Chile de los acuerdos, creo en la Democracia Cristiana y en la fuerza del nosotros. Y para los desafíos del país, la DC sola no puede y sin la DC no se puede. Eso debemos tenerlo siempre presente, por eso buscamos construir con el SD y el FRVS", concluyó.