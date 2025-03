La doble apuesta de Evelyn Matthei

El apagón del martes sorprendió a la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, reactivando su agenda política.

Luego de tres semanas de descanso en el balneario de Santo Domingo, el lunes acudió al homenaje en Independencia al exmilitar venezolano Ronald Ojeda, desde donde emplazó a los abanderados del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario -José Antonio Kast y Johannes Kaiser, respectivamente- a reconsiderar la negativa de ambos de someterse a una primaria amplia de la derecha.

“Esperamos que (Kast y Kaiser) reflexionen, esperamos que cambien de opinión, porque efectivamente Chile está primero y uno tiene que entender en una coalición que probablemente va a haber diferencias en ciertos matices, pero que finalmente la crisis económica, la crisis de seguridad pública y la crisis social la tenemos que enfrentar con unidad”, apuntó.

Aunque no cayó del todo bien su propuesta entre los aludidos, la estrategia de Matthei es no entrar en dimes y diretes con Kast y Kaiser, sino que tomar distancia de posibles enfrentamientos fratricidas y evitar la división de las derechas.

Santiago 18 de enero 2025. La directiva nacional de la UDI proclama a Evelyn Matthei como candidata presidencial en el Espacio Riesco. Javier Torres/Aton Chile

Por eso mismo, en Chile Vamos desdramatizan que la invitación de la exalcaldesa de Providencia fuera una afrenta a los representantes de la derecha más radical.

De hecho, en el entorno de Matthei dicen que es todo lo contrario: que ese llamado es estratégico y que apuesta a reforzar que deben competir en unidad en primarias para tener un solo candidato. El objetivo, agregan, es instalar en la opinión pública que la exalcaldesa es un factor de unión y evitar cometer el error de Sebastián Sichel en las primarias presidenciales pasadas, cuando arremetió contra Kast, lo que fue resentido por los sectores más duros de derecha.

Desde el partido de Matthei, la UDI, el timonel Guillermo Ramírez ha explicitado que hasta el último día insistirán en una primaria -u otro mecanismo- que permita una candidatura única.

Un ejemplo de ello es que Matthei no ha entrado al ruedo de las críticas del Partido Republicano al manejo del estallido social. Con dureza, el timonel Arturo Squella recriminó el período donde estuvo a cargo el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“Es suficientemente claro que si tú tuviste dificultades para evitar que un grupo de personas no te permitiera pasar si es que no te bajabas del auto a bailar, es muy poco probable que tú tengas el coraje de enfrentar al Tren de Aragua (...). Nunca había vivido en un gobierno que tuviera menos gobernabilidad que el segundo de Chile Vamos”, señaló ayer Squella.

Fotos: Aton

Sin embargo, el retroceso de Kast en las encuestas ha hecho que las miradas de Matthei y su entorno se vuelquen al avance del diputado libertario. Los sondeos que se manejan en su comando es que si bien Kaiser aún tiene margen de crecimiento en lo que resta de carrera presidencial, la exjefa comunal mantiene el liderato. Hasta ahora, no se han reunido, pero la abanderada de la UDI y RN no ha descartado hacerlo.

Kaiser, de hecho, respondió a su invitación a primarias. “Evelyn Matthei quiere hacer creer que quienes no participamos en primarias impedimos la unidad del sector (...). No somos los nacional libertarios los que hemos dinamitado los puentes dentro de la oposición. Eso lo ha hecho la coalición política de la candidata Matthei”, apuntó el parlamentario. Ella optó por no responder.

La principal voz opositora

Con quien sí quiere enfrentarse Matthei es con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Aquello quedó claro tras el apagón: si bien se diferenció de Kast y Kaiser durante las primeras horas de la emergencia en las críticas más duras del manejo de La Moneda, la candidata endureció el tono respecto de la responsabilidad del Ejecutivo en la demora en nuevos proyectos de inversión para tener respaldo del suministro eléctrico.

Aquello le valió la respuesta de -al menos- tres ministros de Estado y, de forma indirecta, del Presidente durante el consejo de gabinete de ayer.

“Acá nadie puede pretender y tratar de culpar al Estado por rédito político de una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Eso se va a fiscalizar, a estudiar y se va a hacer valer esa responsabilidad (contra las empresas)”, aseveró Boric.

No será la primera ni la última vez en lo que resta de la administración del Frente Amplio que Matthei se enfrentará contra la gestión del Ejecutivo.

Evelyn Matthei respondió a Boric en cruce virtual por la economía chilena.

Ese es uno de los puntos que quiere relucir la candidata: la capacidad de gestión que demostró la derecha en las dos ocasiones que gobernó y sacar a la palestra temas de género donde -a juicio de ella y de sus equipos- el sector ha sido más efectivo en la elaboración de políticas públicas a favor de la mujer, como el posnatal de seis meses, el que le tocó tramitar a Matthei como ministra del Trabajo durante la primera administración Piñera.

Por lo pronto, Matthei ya tiene programadas algunas actividades para arrancar marzo. El jueves, por ejemplo, sostendrá un encuentro en el Teatro Oriente de Providencia junto a sus equipos programáticos para presentar las principales áreas y medidas de su programa.

“Este jueves 6 de marzo, a las 19 horas, nos reuniremos con Evelyn Matthei en el Teatro Oriente, ubicado en Av. Pedro de Valdivia 099, comuna de Providencia. ¡Ven al diálogo programático que tiene el desafío de volver a levantar Chile!”, señala dicha invitación.

Un día después participará del lanzamiento de “Jóvenes x Evelyn”, de las Nuevas Generaciones de la UDI. El próximo sábado, en tanto, también se hará presente en la actividad que ya organizan mujeres del gremialismo y RN, en el marco de una nueva conmemoración del 8M y donde, además, manifestarán su apoyo a la abanderada.