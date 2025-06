La explicación del gobierno para no dar a conocer antes caso de cuñada de Boric que renunció por licencia

El gobierno salió a explicar este martes la razón para no dar a conocer previamente el caso de la cuñada del Presidente Gabriel Boric, Fiona Bonati, quien renunció en el marco de las investigaciones sumarias por el uso de licencias médicas irregulares en el sector público.

La esposa de Simón Boric, hermano del Mandatario, cumplía labores desde 2020 en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), dependiente de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

A través de una declaración oficial, Bonati presentó ayer lunes su dimisión al cargo de periodista en dicha repartición, luego que se revelara que salió en dos ocasiones del país durante el año 2023, mientras tenía una licencia médica.

En una improvisada vocería desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry, entregó los argumentos del Ejecutivo para no informar anticipadamente el caso de la cuñada de Boric.

“Lo que el gobierno informa y lo que se ha informado son aquellas personas que cumplían un rol de autoridad, y que es por lo tanto importante para la ciudadanía en su conjunto entender que una persona que estaba en una posición de autoridad sale de su cargo”, respondió.

Y luego agregó: “En este caso estamos hablando de una funcionaria que ingresó a la administración pública en el 2013, que ingresó a la Segegob en el 2020, incluso antes de esta administración, que no cumplía ninguna función de estas que catalogamos de confianza, sino que es una funcionaria más”.

En ese sentido, recalcó que se aplica “regla pareja para todos, independiente de quién sean, de la relación de parentesco que puedan tener con cualquier otra persona, del cargo que hayan ocupado previamente. Es la misma regla para todos”.

La portavoz (s) del Ejecutivo sostuvo que “en este caso en particular se instruyó sumario, ese sumario se está llevando adelante. Los sumarios se realizan y se aplican sanciones independientes de si la persona que es objeto del sumario renuncia o no renuncia. Y en este caso la funcionaria renunció, lo que no impide que el sumario siga adelante y en caso de establecerse responsabilidades de cualquier naturaleza, esas responsabilidades se van a aplicar".

Etcheverry recordó que “los antecedentes además se van a remitir al Consejo de Defensa del Estado por si hubiese otro tipo de acciones civiles o penales que sea necesario interponer”.

Postura de Boric por Bonati

El propio Presidente Boric se refirió este martes, en entrevista con Mesa Central de T13 Radio, a la decisión de su cuñada de renunciar al gobierno.

“A mí lo que me parece deseable, destacable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones, y esto es que se establezca un sumario”, partió diciendo.