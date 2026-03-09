La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando
Las audiencias tendrán lugar en el Palacio Cousiño de Santiago, y partirán a eso de las 09.00 de la mañana.
Este martes 10 de marzo, un día antes del cambio de mando presidencial, el mandatario electo, José Antonio Kast, sostendrá una serie de bilaterales con las autoridades de los distintos países que asistirán al hito republicano.
Las citas partirán a eso de las 09.00 de la mañana y se extenderán hasta pasadas las 18.50 horas.
En concreto, el cronograma de las audiencias que tendrán lugar en el Palacio Cousiño de Santiago, esta establecido de la siguiente manera:
- 09:00 – Audiencia con el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung.
- 09:25 – Audiencia con el Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
- 09:50 – Audiencia con el Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.
- 10:15 – Audiencia con el Secretario General de la OEA, Albert Ramos.
- 10:40 – Audiencia con el Presidente de la República de Armenia, Vahagn Khachaturyan.
- 10:50 – Audiencia con el Primer Ministro de Haití, Alix Didier.
- 11:05 – Audiencia con la miembro del gabinete de Japón y asesora de la PM de ese país, Matsushina Midori.
- 11:30 – Audiencia con el Director General del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés), Xavier Barcons.
- 12:00 – Audiencia con el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami.
- 12:30 – Audiencia con el Rey de España, Felipe de Borbón.
- 14:00 – Audiencia con ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.
- 14:25 – Audiencia con la Vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro.
- 14:50 – Audiencia con el Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz.
- 15:15 – Audiencia con el Ministro de Relaciones Exteriores de la India, Kirti Vardhan Singh.
- 15:40 – Audiencia con el Presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa.
- 16:30 – Audiencia con el Presidente de Honduras, Nasry Asfura.
- 17:00 – Audiencia con el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de la República Popular China.
- 17:25 – Audiencia con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz.
- 17:50 – Audiencia con la senadora y ministra de la Universidad y la Investigación, Anna Maria Bernini.
- 18:15 – Audiencia con el Subsecretario de Estado Parlamentario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Christopher Phillip James.
- 18:35 – Audiencia con la ministra para la Francofonía, Cooperación Internacional y de los franceses en el extranjero, Eleonore Caroit. •
- 18:50 – Audiencia con el Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.
