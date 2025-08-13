La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago
Entre otras ciudades, la candidata PC visitará Calama, Arica, Rancagua, Curicó y Punta Arenas.
La jornada de este miércoles, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), dará un anuncio oficial de la estrategia que tomará en la nueva etapa de su campaña.
Durante esta semana la exministra del Trabajo dio a conocer que se restará de los foros en los que solía participar con sus contendores, pues estará enfocada en desplegarse a lo largo del país.
Previo a su gran anuncio que se realizará en su comando, se proyectaron en unas pantallas las ciudades y fechas de la gira que emprenderá la candidata.
El viaje comenzará en Valparaíso el próximo 19 de agosto.
Luego, pasará por los siguientes puntos:
- 20 de agosto: Calama
- 21 de agosto: Antofagasta y Mejillones
- 22 de agosto: Iquique y Alto Hospicio
- 23 de agosto: Arica
- 26 de agosto: Punta Arenas
- 27 de agosto: Rancagua y Chimbarongo
- 28 de agosto: Curicó y San Carlos
- 29 de agosto: Chillán y Concepción
- 01 de septiembre: Coyhaique
- 02 de septiembre: Puerto Mont y Osorno
- 03 de septiembre: Chiloé
- 05 de septiembre: Copiapó y Vallenar
- 08 de septiembre: Valdivia
- 09 de septiembre: Temuco
- 11 de septiembre: La Serena y Ovalle
- 12 de septiembre: Illapel y La Ligua
La gira finaliza el día 14 de septiembre en Santiago.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.