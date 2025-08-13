La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

La jornada de este miércoles, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), dará un anuncio oficial de la estrategia que tomará en la nueva etapa de su campaña.

Durante esta semana la exministra del Trabajo dio a conocer que se restará de los foros en los que solía participar con sus contendores, pues estará enfocada en desplegarse a lo largo del país.

Previo a su gran anuncio que se realizará en su comando, se proyectaron en unas pantallas las ciudades y fechas de la gira que emprenderá la candidata.

El viaje comenzará en Valparaíso el próximo 19 de agosto.

Luego, pasará por los siguientes puntos:

20 de agosto: Calama

21 de agosto: Antofagasta y Mejillones

22 de agosto: Iquique y Alto Hospicio

23 de agosto: Arica

26 de agosto: Punta Arenas

27 de agosto: Rancagua y Chimbarongo

28 de agosto: Curicó y San Carlos

29 de agosto: Chillán y Concepción

01 de septiembre: Coyhaique

02 de septiembre: Puerto Mont y Osorno

03 de septiembre: Chiloé

05 de septiembre: Copiapó y Vallenar

08 de septiembre: Valdivia

09 de septiembre: Temuco

11 de septiembre: La Serena y Ovalle

12 de septiembre: Illapel y La Ligua

La gira finaliza el día 14 de septiembre en Santiago.