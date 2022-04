La “inhabilidad” que podría impedir que asuma al nominado por el gobierno como nuevo director de TVN

Lo que potencialmente iba a ser un nombramiento histórico, por la señal relevante de designar por primera vez a un trabajador del canal para ser parte del directorio de TVN, podría transformarse en un paso en falso que deba ser corregido por el Ejecutivo.

¿La razón? El gobierno optó por un nombramiento que podría ir contra la ley que regula al canal estatal al nominar al periodista Rodrigo Cid para ser uno de los siete directores del canal estatal. Esto debido a que la ley 19.132 señala, en el punto 2 de su artículo 4 ter, que se considerarán inhabilitados para ser designado en el cargo de director “quienes mantengan relaciones contractuales con Televisión Nacional de Chile o con alguno de sus competidores respecto de actividades que se enmarquen dentro del giro de la empresa”.

El exdiputado DC Gabriel Ascencio fue una de las personas que mencionó en sus redes sociales este conflicto jurídico. “Lamentablemente la designación de un gran periodista como Rodrigo Cid no podrá ser. En otra desinteligencia del gobierno no advirtieron que los trabajadores del canal tienen una inhabilidad para asumir en el directorio del canal. Muy mal”, comentó en su cuenta de Twitter, en donde además subió el extracto del artículo en cuestión.

Fuentes del directorio de TVN comentan que el artículo no tendría mayor interpretación y, desde ese lado, afirman que La Moneda tendría que echar pie atrás en el asunto.

Sin embargo, desde la Segegob transmiten que esto no fue una sorpresa y que el escenario se había analizado jurídicamente. Pero en el Ejecutivo sostienen que el espíritu de la ley se pensó para evitar que personas que tengan relaciones contractuales civiles o comerciales lleguen al directorio. Esto, según las mismas fuentes, no aplicaría para una relación laboral como la que tiene el periodista Cid. En esa misma línea plantean que no tendría sentido bloquear legalmente que los trabajadores del canal accedan a un espacio como el directorio. Por lo tanto La Moneda va a insistir con su carta, ya que están convencidos de que la inhabilidad no aplicaría en este caso. Además dicen que esta designación es un reflejo de una convicción programática que existe en el gobierno y que fue parte de la campaña del Presidente Gabriel Boric: que los trabajadores tengan presencia en los directorios de las empresas. Esto resulta aún más relevante si se trata de una empresa, o en este caso un canal, público.

Esta lectura es compartida por el diputado PC Luis Cuello, quien le respondió a Ascencio en Twitter señalándole que estaba “en un error” respecto de la eventual inhabilidad de Cid. “La norma que usted cita se refiere a las relaciones contractuales de naturaleza civil o comercial no laboral”, argumentó.

Lo más probable es que ante este debate jurídico el asunto termine en la Contraloría. De ser ese el caso, será el ente contralor quien deba interpretar la norma y darle luz verde o roja al nombramiento del periodista Cid al directorio del canal estatal.

La nominación

El anuncio de la nominación de Cid había sido realizado por el gobierno durante este martes, donde se indicó que la postulación del periodista ya había sido enviada al Senado para su ratificación. Su designación debía ser revisada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado y luego ser votada en la Sala de la Cámara Alta por mayoría absoluta.

Al nominar a Cid, el Ejecutivo buscaba precisamente que un trabajador del canal asumiera en la planta alta de la señal nacional.

“Su propuesta marca un hito en esta instancia, porque por primera vez el Ejecutivo propone a un trabajador de TVN para tener voz y voto en el gobierno corporativo del canal público. De hecho, hasta el momento de su nominación, Cid era el representante de los trabajadores y las trabajadoras en el directorio, pero sin posibilidad de decisión”, señaló el Ejecutivo en el comunicado en que anunciaba la decisión.

Su nominación busca reemplazar el cupo que en marzo de 2021 dejó el diputado Ricardo Cifuentes (DC).