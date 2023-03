La inquietud oficialista por el inmovilismo del gobierno ante espera de ajuste ministerial

“Cuando pase el cambio de gabinete lo vemos”. Esa fue una de las frases que se repitió este lunes en la reunión entre los jefes de gabinete y de comunicaciones de todas las carteras y las ministras del Interior y Segegob, Carolina Tohá y Camila Vallejo, respectivamente.

La tradicional cita de coordinación, que tuvo lugar en La Moneda, dejó en evidencia algo que ha generado inquietud en sectores del oficialismo y en las propias reparticiones cuestionadas y que podrían ser removidas por el Presidente Gabriel Boric en el ajuste ministerial que prepara para esta semana: una sensación de inmovilismo e incertidumbre que mantiene en vilo a varios colaboradores del Mandatario.

En los ministerios cuestionados como Deportes, Minería, Cultura, Educación, Obras Públicas, Agricultura o Cancillería no es raro escuchar por estos días frases como “así no se puede planificar nada”. Y es que -hasta ahora- han sido solo algunos los secretarios de Estado los que han recibido señales de continuidad de parte del Jefe de Estado.

Así, en medio de este incierto escenario, fuentes de Revolución Democrática (RD), aseveran que, durante la jornada de consejo estratégico del partido -que se realizó durante el fin de semana- el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien milita en esa colectividad, manifestó a algunos de los asistentes cierta molestia por la situación de “suspenso” que mantiene el gobierno respecto del ajuste ministerial.

En ese contexto, es que el propio Boric habría contactado a algunos de sus colaboradores para dar mensajes de tranquilidad ante el inminente ajuste. Eso, según fuentes de Palacio, habría ocurrido en los últimos días con figuras como Antonia Urrejola (RR.EE.), Antonia Orellana (Mujer), Maya Fernández (Defensa), entre otros. Además, personeros de partidos que han acudido a La Moneda han pedido señales de tranquilidad respecto de la continuidad de secretarios de Estado que militan en sus filas, como es el caso de Comunes.

El nerviosismo en el Ejecutivo se agudizó durante la tarde de este lunes cuando -al cierre de esta edición- se conoció la citación a ministros y subsecretarios a la jornada de trabajo que tienen planificada para este sábado 11 de marzo, cuando se cumple el primer aniversario del gobierno.

A varios personeros de gobierno les pareció extraño que los ministros fueran citados dos horas antes -a las 8.30- que los subsecretarios, quienes fueron convocados a las 10.30. Eso, según las mismas fuentes haría plausible, que el ajuste incluso se conociera ese mismo día a primera hora.

En La Moneda aseguran que el diseño del Presidente aún no está resuelto, por lo que sería improbable que realizara el cambio de gabinete este martes. El miércoles, en tanto, no se haría para evitar empañar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mientras que jueves y viernes Boric tiene previsto una gira a Iquique.

Quienes conocen el itinerario aseguran que el viernes el Jefe de Estado volvería a Santiago pasadas las 17.00, horario poco habitual para hacer cualquier anuncio.

En La Moneda, en todo caso, están conscientes del nerviosismo que la postergación en el cambio de gabinete -que originalmente estaba prevista para mediados de febrero- ha generado entre los colaboradores del Mandatario, aunque lo desdramatizan.

Los ministerios que sí han tenido un poco más de calma son aquellos que están en el comité político y sectoriales bien evaluados, que el Presidente buscará mantener. Parte de ese grupo se sumará a su viaje a Iquique en una comitiva liderada por la ministra Tohá (Interior), además de Fernández (Defensa), Giorgio Jackson (Mideso), Jeannette Jara (Trabajo), Carlos Montes (Vivienda), Nicolás Grau (Economía) y el subsecretario Nicolás Cataldo (Desarrollo Regional).

La incertidumbre por el cambio de gabinete también ha llegado a los partidos oficialistas. Aunque han sido más cautelosos en sus declaraciones públicas que sus pares del Socialismo Democrático, en Apruebo Dignidad -la coalición del Presidente- también buscan dilucidar cuándo tendrá lugar el ajuste de autoridades que podría “damnificarlos” en su representación si lo que prima es compensar el poco espacio con el que cuentan los partidos ligados a la ex Concertación.

Asistentes al comité político ampliado de este lunes, de hecho, afirman que el senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, tomó la palabra.

El parlamentario sugirió que si -finalmente- se va a realizar el ajuste ministerial, este sea previo a la jornada de trabajo del 11 de marzo. En ese sector oficialista ya advierten que “sería humillante (para los actuales ministros) planificar la hoja de ruta del segundo año y que luego estén fuera del gobierno”.

Tras finalizar la reunión, el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, recalcó que “eso es una decisión del Presidente. (El consejo de gabinete) puede ser una jornada de evaluación y de proyecciones. Los equipos siguen trabajando, y que cambie el jefe o la jefa, implica continuidad de los equipos. Si yo fuese el Presidente, me sería indiferente (la fecha)”.

Latorre, en tanto, a la salida puntualizó que “yo sé que esa es una consideración, pero el Presidente verá el momento adecuado para realizar ese cambio”.

El timonel de Comunes, Marco Velarde, aseveró que “la idea es que estas jornadas de trabajo sean con las personas que se van a mantener durante el año trabajando con el gobierno. Es evidente que quien conduce el ministerio, las subsecretarías, tiene la mayor responsabilidad de sacar el programa adelante, pero también son los equipos que fortalecen la labor de cada uno de estos espacios. La idea es que en el año de gobierno se proyecte un trabajo serio “.

El mensaje de Boric

La señal del Socialismo Democrático en el comité político de este lunes no fue casual: los cuatro timoneles -Paulina Vodanovic (PS), Natalia Piergentili (PPD), Patricio Morales (PL) y Leonardo Cubillos (PR)- llegaron juntos a La Moneda, tras sostener una cita en la sede socialista.

A un mes del quiebre electoral de la coalición en la inscripción de pactos al Consejo Constitucional, el bloque busca dejar atrás la división y retomar el funcionamiento orgánico de la coalición, dando señales de unidad a días del anunciado cambio de gabinete. Y en esta pasada, el PS ha sido enfático en apuntar a los “equilibrios políticos”, particularmente en la segunda línea de autoridades, como subsecretarios o seremis.

De todas formas, y en su visita a Punta Lavapié, el Mandatario tuvo palabras para lo que ha calificado como “presiones” desde las colectividades de gobierno, y algunos leyeron sus declaraciones como un “dardo” al Socialismo Democrático.

“Mi objetivo y mi prioridad y mi obligación por sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerles favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado, y eso yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partido y los que lo intenten les va ir mal en esa perspectiva”, dijo Boric.

Por otro lado, el PPD -que hasta inicios de la semana anterior se había visto marginado del rebaraje de cuadros que explora La Moneda para el ajuste en los equipos- ya habla de ser parte de la toma de decisiones de La Moneda. “Nosotros (Socialismo Democrático) hemos pedido ser parte de las decisiones estratégicas del gobierno”, comentó Piergentili a su llegada a la reunión.

Al salir, ahondó en que “estar dentro de la toma de decisiones del gobierno no necesariamente pasa por tener ministerios o subsecretarías, sino que por ser parte incidente de discusiones que son importantes para el país (...)”. Y es que en esa colectividad -desde hace varios meses- han manifestado su intención de contar con cuadros en el Segundo Piso.