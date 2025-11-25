La molestia de la DC por encuentro del expresidente Frei con Kast de cara al balotaje

Molestia, sorpresa, desazón. Esos son algunas de las sensaciones que desató en la Democracia Cristiana (DC) la reunión que sostuvo ayer lunes el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle -y militante de la colectividad- con el candidato republicano, José Antonio Kast.

La inquietud principal de la falange se funda en que la tienda integra el pacto Unidad por Chile, que apoya la candidatura de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC), que se medirá con el exdiputado en el balotaje, el próximo 14 de diciembre.

Así, desde la decé plantean que un eventual respaldo del exmandatario a Kast es incompatible con su militancia en el partido. Eso sí, hasta el momento Frei no ha dado su apoyo directo para el balotaje, pero el encuentro de ayer es leído como un gesto hacia dicha candidatura, contrario a su postura crítica con la exministra del Trabajo y del apoyo que su tienda le dio para la cruzada presidencial.

El senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, planteó aquella postura: “No es compatible, porque nosotros tomamos una decisión y a ti te puede no gustar una decisión, pero si tú estás en un partido donde fuiste voluntariamente, donde tuviste los máximos cargos de la dignidad que puede tener un ciudadano, de ser Presidente de la República, tú tienes que ser más humilde y aceptar que a lo mejor tu postura perdió”.

“Mientras más altas las responsabilidades, tú no puedes tirar tu cargo de expresidente encima de toda la militancia modesta de la Democracia Cristiana y decirle porque soy yo, hago lo que quiero. A mi juicio no es correcto”, remarcó.

El parlamentario de la falange apuntó que: “Creo que eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva, que es el padre del exmandatario. Lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana, que siempre estuvo en contra de una política conservadora y persecutoria, en el sentido de mirar a un grupo de chilenos más que como adversarios, como unas personas dignas a las cuales hay que aplicarle la política de la fuerza, como son estos liderazgos”.

El diputado decé Eric Aedo, por su parte, dijo que al enterarse de la cita entre Frei y Kast reaccionó con sorpresa.

Dicho esto, sostuvo que “si es efectivo lo que ha dicho en una declaración pública el expresidente Frei, que esto se trató de una conversación con carácter de Estado, entonces lo que corresponde es que el expresidente Frei se reúna también con Jeannette Jara”.

“Aquí no hay chilenos de primera o segunda categoría. Jeannette Jara representó en la primera vuelta a tres y medio millones de chilenos. Y si realmente el expresidente Frei dice que tiene una preocupación de Estado, entonces tiene que recibir y conversar con una candidata que representó en la primera vuelta a tres y medio millones de chilenos. Si no va a hacer eso, entonces esta no es una reunión con carácter de Estado, es una reunión de carácter netamente político de apoyo a una candidatura”, dijo.