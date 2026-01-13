La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

10 JULIO 2024 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; GABRIEL BORIC, EL PRESIDENTE DEL SENADO, JOSE GARCIA RUMINOT Y LA PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, KAROL CARIOLA, DURANTE CUENTA PUBLICA DEL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

La semana pasada el senador José García-Ruminot (RN) aprovechó de conversar con la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, sobre un tema incómodo para el Ejecutivo: la última etapa de la tramitación de los proyectos de ley de sala cuna y del Financiamiento para la Educación Superior (FES).

El mensaje entregado por el futuro titular de la Segpres a la ministra fue duro y generó inquietud en el gobierno, pues la notificó que en la derecha ya no había ánimos para sacar adelante los dos proyectos que el Ejecutivo tiene pendiente y que Boric quiere que sean parte de su legado.

Hasta ese momento el Ejecutivo contaba con que había espacio para acuerdos con Chile Vamos.

En la Moneda aseguran que la notificación no fue solo de García a Lobos, sino que desde la semana pasada hubo otros ministros que fueron advertidos por personeros de la derecha que la disposición de Chile Vamos a avanzar en las negociaciones había cambiado.

Con estos antecedentes en la mano, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, apuntó directamente a Kast el domingo en TVN: “Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena (a los proyectos pendientes del gobierno). Yo espero que así no sea. Pero algo pasó”.

Cuando le preguntaron sobre si Kast dio instrucciones a los parlamentarios para frenar el avance de las iniciativas, la titular de la Segegob respondió que esto vendría “desde arriba o desde su equipo, porque hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no han habido contestaciones de teléfono”.

A raíz de eso, esta semana el propio presidente Gabriel Boric emplazó públicamente al presidente electo, José Antonio Kast, a aprobar el proyecto de sala cuna durante la inauguración del Congreso del Futuro.

“Voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna que está en discusión desde hace casi 20 años y que hoy tenemos un consenso técnico con los equipos. Si no, vamos a retroceder mucho”, dijo Boric.

“Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso”, complementó el Mandatario en el mismo encuentro.

Durante la cita del lunes, Boric también planteó la idea de concretar un segundo encuentro con Kast en La Moneda, lo que fue confirmado por Presidencia durante este martes, para el próximo jueves a las 8.00 horas en Palacio.

La idea que ha transmitido estos días Boric es que busca reunirse con Kast para reforzar los pendientes y abordar algunas materias que le interesan instalar como políticas de Estado. En ese sentido, algunos de los temas que el propio Mandatario ha adelantado son la misma iniciativa de sala cuna y la continuidad del proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso tras el megaincendio.

El cara a cara entre ambos presidentes se dará tras un clima de tensión, el jueves a las 8.00 horas. Esto pese a que hoy en Palacio y la Oficina del Presidente Electo (OPE) intentaron bajar el tono luego de los fuertes intercambios de la semana pasada.

De hecho, este martes el gobierno quiso aprovechar los gestos a favor de la ley de sala cuna y le dio carácter de discusión inmediata a la iniciativa que hoy se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Incluso la misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró las últimas señales de apertura de Kast.

“Hay una señal que da el presidente electo durante la sesión del Congreso Futuro. Nosotros valoramos y queremos insistir, hemos agotado instancias de diálogo social y técnico. (...) Aquí lo que falta es la voluntad política de poder legislar esto. Estamos dispuestos a un acuerdo, falta la voluntad”, dijo la ministra.

No fue la única novedad, la ministra Orellana y los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Nicolás Cataldo (Educación) encabezaron un acto comunicacional de respaldo a la iniciativa de parte de organizaciones sindicales, que están bajo el alero de la CUT, que hasta octubre del año pasado consideraban que el proyecto “mercantilizaba” la educación.

Cuando el gobierno ingresó las indicaciones el año pasado, la misma CUT valoró los avances, pero manteniendo algunas dudas. Al menos esos ruidos se despejaron públicamente este martes, según la vicepresidenta de la CUT, Silvia Silva, acompañada de una veintena de dirigentes.