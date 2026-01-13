SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    El futuro ministro de la Segpres le comunicó a la secretaria de Estado la negativa de su sector a avanzar en uno de los últimos pendientes de la administración Boric. Lo mismo planteó el hoy senador por el FES. Este jueves, el presidente electo se reunirá en Palacio con el jefe de Estado.

    Por 
    David Tralma
     
    José Miguel Wilson
    10 JULIO 2024 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; GABRIEL BORIC, EL PRESIDENTE DEL SENADO, JOSE GARCIA RUMINOT Y LA PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, KAROL CARIOLA, DURANTE CUENTA PUBLICA DEL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La semana pasada el senador José García-Ruminot (RN) aprovechó de conversar con la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, sobre un tema incómodo para el Ejecutivo: la última etapa de la tramitación de los proyectos de ley de sala cuna y del Financiamiento para la Educación Superior (FES).

    El mensaje entregado por el futuro titular de la Segpres a la ministra fue duro y generó inquietud en el gobierno, pues la notificó que en la derecha ya no había ánimos para sacar adelante los dos proyectos que el Ejecutivo tiene pendiente y que Boric quiere que sean parte de su legado.

    Hasta ese momento el Ejecutivo contaba con que había espacio para acuerdos con Chile Vamos.

    En la Moneda aseguran que la notificación no fue solo de García a Lobos, sino que desde la semana pasada hubo otros ministros que fueron advertidos por personeros de la derecha que la disposición de Chile Vamos a avanzar en las negociaciones había cambiado.

    Con estos antecedentes en la mano, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, apuntó directamente a Kast el domingo en TVN: “Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena (a los proyectos pendientes del gobierno). Yo espero que así no sea. Pero algo pasó”.

    Cuando le preguntaron sobre si Kast dio instrucciones a los parlamentarios para frenar el avance de las iniciativas, la titular de la Segegob respondió que esto vendría “desde arriba o desde su equipo, porque hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no han habido contestaciones de teléfono”.

    A raíz de eso, esta semana el propio presidente Gabriel Boric emplazó públicamente al presidente electo, José Antonio Kast, a aprobar el proyecto de sala cuna durante la inauguración del Congreso del Futuro.

    “Voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna que está en discusión desde hace casi 20 años y que hoy tenemos un consenso técnico con los equipos. Si no, vamos a retroceder mucho”, dijo Boric.

    “Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso”, complementó el Mandatario en el mismo encuentro.

    Durante la cita del lunes, Boric también planteó la idea de concretar un segundo encuentro con Kast en La Moneda, lo que fue confirmado por Presidencia durante este martes, para el próximo jueves a las 8.00 horas en Palacio.

    La idea que ha transmitido estos días Boric es que busca reunirse con Kast para reforzar los pendientes y abordar algunas materias que le interesan instalar como políticas de Estado. En ese sentido, algunos de los temas que el propio Mandatario ha adelantado son la misma iniciativa de sala cuna y la continuidad del proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso tras el megaincendio.

    El cara a cara entre ambos presidentes se dará tras un clima de tensión, el jueves a las 8.00 horas. Esto pese a que hoy en Palacio y la Oficina del Presidente Electo (OPE) intentaron bajar el tono luego de los fuertes intercambios de la semana pasada.

    De hecho, este martes el gobierno quiso aprovechar los gestos a favor de la ley de sala cuna y le dio carácter de discusión inmediata a la iniciativa que hoy se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Incluso la misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró las últimas señales de apertura de Kast.

    “Hay una señal que da el presidente electo durante la sesión del Congreso Futuro. Nosotros valoramos y queremos insistir, hemos agotado instancias de diálogo social y técnico. (...) Aquí lo que falta es la voluntad política de poder legislar esto. Estamos dispuestos a un acuerdo, falta la voluntad”, dijo la ministra.

    No fue la única novedad, la ministra Orellana y los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Nicolás Cataldo (Educación) encabezaron un acto comunicacional de respaldo a la iniciativa de parte de organizaciones sindicales, que están bajo el alero de la CUT, que hasta octubre del año pasado consideraban que el proyecto “mercantilizaba” la educación.

    Cuando el gobierno ingresó las indicaciones el año pasado, la misma CUT valoró los avances, pero manteniendo algunas dudas. Al menos esos ruidos se despejaron públicamente este martes, según la vicepresidenta de la CUT, Silvia Silva, acompañada de una veintena de dirigentes.

    Más sobre:SegpresLa MonedaGabriel BoricJosé Antonio KastJosé García RuminotMacarena Lobos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Licencias cruzadas, ausencias injustificadas y un médico irregular: Contraloría destapa severas anomalías en salud municipal de Pemuco

    Otro error: Gendarmería inicia sumario por errónea liberación de imputado en Puente Alto

    “Infundadas y oportunistas”: diputados PS fustigan críticas del FA y el PC por respaldos a Ley Naín-Retamal tras absolución de Claudio Crespo

    Lo más leído

    1.
    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    2.
    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    3.
    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    4.
    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

    5.
    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna
    Chile

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Licencias cruzadas, ausencias injustificadas y un médico irregular: Contraloría destapa severas anomalías en salud municipal de Pemuco

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau
    Negocios

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal

    Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial
    Mundo

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender