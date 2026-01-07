Boric anuncia conversación con Kast para asegurar continuidad del proceso de reconstrucción en Valparaíso por megaincendio

El Presidente Gabriel Boric adelantó este miércoles su intención de conversar personalmente con el mandatario electo, José Antonio Kast, para asegurar la continuidad del proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso por el megaincendio de febrero de 2024.

El Mandatario entregó estas declaraciones tras reunirse en Viña de Mar con dirigentes de sectores afectados por el siniestro, que cubrió además a las comunas de Quilpué y Villa Alemana.

“Hemos estado permanentemente dándole seguimiento, tratando de apretar las tuercas, mejorando la institucionalidad para mejorar los procesos de reconstrucción en Chile, pero siempre se puede hacer más y me parecía muy importante ver en terreno cuáles son los avances y cuáles son los déficit del proceso de reconstrucción”, dijo.

En la visita, el Jefe de Estado estuvo acompañado de los ministros de Vivienda, Carlos Montes, y de Desarrollo Social, Javiera Toro, que han encabezado el proceso en la V Región.

“Es muy legítimo tener críticas respecto a un gobierno, es muy legítimo criticar en democracia a las autoridades, pero yo le quiero transmitir a las autoridades que vendrán y esto lo conversaré personalmente con el presidente electo , que es muy importante que en particular en un proceso de reconstrucción que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentas”, señaló Boric.

Y luego agregó: “Acá se ha avanzado mucho, en algunos casos se ha avanzado lento, en algunos casos sin lugar a duda se puede hacer mejor, pero es importante que lo que se ha avanzado no se pierda”.

El Presidente afirmó que eso fue lo que le transmitieron los vecinos de las zonas afectadas. “No quieren volver a partir de cero”, remarcó.

“Acá hay políticas que tienen que entenderse como políticas de Estado, entonces independiente de las diferencias políticas que podamos tener nosotros, es importante que los procesos de reconstrucción tengan continuidad y el trabajo con los dirigentes y dirigentes se mantenga, independiente de cualquier diferencia política. Hoy los subsidios están asignados, la construcción está en curso, como pueden ver aquí existe el desafío de avanzar a mayor velocidad y estamos dedicados a aquello con todas las autoridades pertinentes”, zanjó.