La tranquilidad de Matthei ante el gesto de tres alcaldes de Chile Vamos con Kast

Tres alcaldes de Chile Vamos dieron la sorpresa anoche al asistir al masivo cierre de campaña del abanderado republicano, José Antonio Kast, en el Movistar Arena.

Se trata del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); del jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), y de Rodrigo Contreras (UDI), alcalde de Paine.

La presencia de los jefes comunales se enmarcó en distintos acercamientos que ha tenido el comando de Kast con las asociaciones de municipios que los tres líderes comunales lideran: la AChM, la Amuch y la AMUR .

Pese a esa justificación, no dejó de sorprender la asistencia de las tres autoridades, pues en paralelo, el equipo de Evelyn Matthei convocó a una celebración de cumpleaños de la candidata en Colina, con la invitación extendida a todos los alcaldes.

De todas maneras, los jefes comunales aseguran que asistirán al cierre de campaña de Matthei. De hecho, la misma abanderada dejó ver que existe la posibilidad de que vayan incluso al acto del libertario Johannes Kaiser.

¿Cómo reaccionó Matthei?

Para justificar su asistencia, el propio alcalde Alessandri indicó en la ocasión que “junto a los alcaldes de Paine y La Reina participaremos en todos los cierres de campaña de las candidaturas de derecha. Queremos dar un gesto de unidad : Chile necesita un gobierno capaz de enfrentar la delincuencia, reactivar el crecimiento y mejorar vivienda, salud y educación”.

Asimismo, su par de Paine publicó en X: “Hoy junto a Kast, el jueves con Matthei. Dos gestos, una misma señal. Este domingo solo hay dos alternativas reales. Desde el lunes, el desafío será ganarle a Jara”.

Desde el lunes, el desafío será ganarle a Jara. @biobio @thecliniccl — Rodrigo Contreras Gutiérrez (@alcaldedepaine) November 12, 2025