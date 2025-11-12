OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    La tranquilidad de Matthei ante el gesto de tres alcaldes de Chile Vamos con Kast

    Al masivo cierre de campaña del republicano asistieron tres jefes comunales de Chile Vamos. Matthei se lo tomó con tranquilidad, de hecho, dejó ver la posibilidad de que asistan -además del suyo- al cierre de campaña de Johannes Kaiser.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Tres alcaldes de Chile Vamos dieron la sorpresa anoche al asistir al masivo cierre de campaña del abanderado republicano, José Antonio Kast, en el Movistar Arena.

    Se trata del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); del jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), y de Rodrigo Contreras (UDI), alcalde de Paine.

    La presencia de los jefes comunales se enmarcó en distintos acercamientos que ha tenido el comando de Kast con las asociaciones de municipios que los tres líderes comunales lideran: la AChM, la Amuch y la AMUR.

    Los alcaldes de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), y de Paine, Rodrigo Contreras (UDI).

    Pese a esa justificación, no dejó de sorprender la asistencia de las tres autoridades, pues en paralelo, el equipo de Evelyn Matthei convocó a una celebración de cumpleaños de la candidata en Colina, con la invitación extendida a todos los alcaldes.

    De todas maneras, los jefes comunales aseguran que asistirán al cierre de campaña de Matthei. De hecho, la misma abanderada dejó ver que existe la posibilidad de que vayan incluso al acto del libertario Johannes Kaiser.

    ¿Cómo reaccionó Matthei?

    Para justificar su asistencia, el propio alcalde Alessandri indicó en la ocasión que “junto a los alcaldes de Paine y La Reina participaremos en todos los cierres de campaña de las candidaturas de derecha. Queremos dar un gesto de unidad: Chile necesita un gobierno capaz de enfrentar la delincuencia, reactivar el crecimiento y mejorar vivienda, salud y educación”.

    Asimismo, su par de Paine publicó en X: “Hoy junto a Kast, el jueves con Matthei. Dos gestos, una misma señal. Este domingo solo hay dos alternativas reales. Desde el lunes, el desafío será ganarle a Jara”.

    Por su parte, Matthei se manifestó tranquila sobre el tema. En Desde la Redacción de La Tercera, la abanderada sostuvo: "Ellos dijeron que iban a ir a los tres cierres (considerando a Kaiser) y me parece que está bien. Creo que alguien sabía, pero no estoy segura. Yo no sabía porque estaba en otra, estaba celebrando mi cumpleaños".

