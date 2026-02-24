SUSCRÍBETE
    Política

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la titular de la Segpres, Macarena Lobos, abordaron el momento de la revisión de antecedentes del proyecto y sus versiones tienen matices.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Segpres). FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    Las salidas comunicacionales de La Moneda en torno a las decisiones sobre el proyecto del cable submarino de China Mobile no han estado del todo alineadas.

    Primero hubo contradicciones sobre el estado de avance, y ahora, tras conocerse que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto para visar la iniciativa el 27 de enero -que fue anulado dos días después-, también aparecen versiones que chocan entre ellas.

    Las gestiones a favor de dicho proyecto resultó en un golpe a Chile del gobierno de Donald Trump, que aludió a riesgos en materia de ciberseguridad. La iniciativa, además, competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

    Santiago, 19 de diciembre 2025. Voceria en el Palacio de la Moneda luego del Consejo de Gabinete. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La arremetida fue directamente hacia Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen, a quienes se les retiraron sus visas.

    Estados Unidos justificó la sanción al señalar que los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

    Con la nueva información sobre la firma del decreto, dada a conocer este martes por El Mercurio, el Ejecutivo salió a explicar las revisiones de antecedentes y el momento en que se decidió poner el pausa la iniciativa del gigante asiático.

    También se supo que Muñoz se reunió el 2 de febrero con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Según dijo el ministro de Transportes a La Tercera, en esa cita el diplomático le advirtió que la Casa Blanca podría tomar medidas contra Chile si se avanzaba en el proyecto. El norteamericano también sostuvo encuentros con otras autoridades.

    Versión de Elizalde

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo en diálogo con radio Duna que “esto está en una etapa inicial, ¿por qué se ha dicho así?, porque son 13 las etapas que tiene que cumplir un proyecto de esta naturaleza”.

    “En lo que se refiere a la concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones que realiza la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es la primera etapa. Después vienen las 13 etapas (...) de las cuales la primera es esta, en eso hemos sido explícitos”, remarcó.

    Valparaiso, 14 de enero 2026 Punto de prensa del ministro del Interior Alvaro Elizalde Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    De acuerdo al titular de Interior, Muñoz “fue explícito al señalar que esto estaba en etapa de estudio, porque es precisamente la etapa en que se encuentra. Porque un acto administrativo se consolida, por ser un decreto exento, desde el momento en que se toma razón por la Contraloría, y esto ni siquiera se envió a la Contraloría”.

    Y luego agregó: “Lo que el ministro estableció fue que se tuvieran antecedentes adicionales sobre la base de la información que se le había proporcionado, y de hecho, la decisión es antes... eso es lo que el ministro ha señalado... es antes de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos, a propósito de una reunión que había tenido con un asesor de su ministerio”.

    Dichos de Lobos

    Una versión con matices es la que entregó también este martes la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

    Según explicó en conversación con radio Pauta, Muñoz “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”.

    6 DE ENERO DEL 2026 MINISTRA MACARENA LOBOS DURANTE SESION DE SALA QUE DISCUTE EL PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA POLITICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Además, añadió que “está una decisión que tiene que tomarse en su mérito con todos los antecedentes sobre la mesa”, a la vez que apuntó que también se ha planteado el tema de los ciberataques por lo que se han trasladado los antecedentes a la agencia de ciberseguridad.

    Más sobre:Álvaro ElizaldeMacarena LobosGobiernoCable submarinoEstados UnidosChinaDonald TrumpGabriel Boric

