Lautaro Carmona cuestiona dichos de Matthei por Plan de Búsqueda: “Muestra el uso de cualquier recurso con tal de escalar en posiciones”

Este domingo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó los comentarios de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien señaló que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, impulsado por el gobierno, “para mucha gente no es búsqueda, es venganza”.

Según señaló Carmona en conversación con Radio Nuevo Mundo, los dichos de la candidata de oposición muestra que se está cayendo en un grado de “desesperación” donde se recurre a “cualquier recurso con tal de escalar en posiciones” de cara a las elecciones.

“Una cosa el negacionismo y otra cosa ya es rayar en la provocación a lo que son los códigos internacionales de lo que son los protocolos que tienen los organismos a nivel mundial como temas de Derecho Humanos”, señaló el líder del PC.

Además según agregó, “nadie se atrevería a poner las cosas así en la mitad de una campaña, que no sea la necesidad de competirle a Kaiser y Kast que tiene Chile Vamos”.

“Cuando se llega a ese tema un tema valórico un tema tan sensible un tema que a todo el mundo le gustaría tuviera una coincidencia, una convergencia, a todo evento en nuestra sociedad, estamos cayendo en un grado de desesperación que muestra el uso de cualquier recurso con tal de escalar en posiciones y desafectar y desprestigiar y descalificar la candidatura contraria", señaló.

En la ocasión, Carmona, además mencionó que “está actuando en consecuencia con su formación nos está diciendo que lamentablemente después de tantos años hay sectores de la política del país que no superan su responsabilidad y no asumen que eso debe ser corregido con políticas públicas también del Estado de Chile”.

Finalmente, según apuntó Carmona, “Evelyn Matthei ha cometido un tremendo error político en la disputa que tiene, porque los otros dos candidatos quedaron mirando, lo observan, no se metieron al debate, la dejaron en una opción mal calculada si era un cálculo, aberrante si fuera una opción política, e injusta si fuera el tratamiento a un tema tan sensible como los derechos humanos”.