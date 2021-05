Lavín o Matthei: grupo de diputados UDI solicita que se proclame a un solo candidato del partido antes de primarias de Chile Vamos

Un grupo de diputados de la UDI redactó una carta que será enviada al timonel gremialista, Javier Macaya, solicitándole que el partido se defina por un solo candidato presidencial para concurrir a las primarias de Chile Vamos, y que este sea definido por el Consejo General de la tienda.

La petición es llevada a cabo por 21 legisladores que han trabajado por la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, quienes decidieron redactar la misiva luego del anuncio realizado el fin de semana por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien informó que se inscribirá en el proceso eleccionario oficialista programado para el 18 de julio, el que también tendrá a las cartas de RN, Mario Desbordes; de Evópoli, Ignacio Briones, y al independiente Sebastián Sichel.

De acuerdo a los parlamentarios, para la UDI si bien es una “buena noticia tener dos candidatos tan destacados”, este escenario podría llevar a la colectividad a “cometer el error” de llevar dos abanderados a la primaria.

“El Consejo General de la UDI debe tomar una definición y los militantes debemos acatar el resultado y trabajar con compromiso por quien resulte ganador”, señalan en la carta, que fue gestionada durante las últimas horas de este martes bajo la iniciativa del diputado Guillermo Ramírez.

Los legisladores gremialistas prevén que la presentación de dos candidatos podría generar una división al interior del partido: “Significa debilitar nuestras posibilidades de triunfo, no fortalecerlas; significa paralizar al partido, no movilizarlo. Nos preguntamos, ¿cuántos alcaldes o dirigentes de base no harán campaña para no herir al otro candidato? ¿Con cuánta fuerza podrás hablar tú en los medios si tienes que guardar ecuanimidad en una primaria en la que te necesitamos más comprometido que nunca? ¿Acaso no aprendimos la lección cuando le regalamos la alcaldía de Recoleta a Daniel Jadue?”.

El grupo recalca que las encuestas han previsto para la segunda vuelta presidencial un escenario “muy cuesta arriba”, por lo que, afirman, para maximizar las opciones del candidato de Chile Vamos es necesario que este logre una fuerte votación en la primera vuelta presidencia, y que para eso, también es necesario un amplio resultado en primarias.

“No es lo mismo pasar a segunda vuelta con el 45% de los votos, que con el 35%. Del mismo modo, de cara a la primera vuelta, no es lo mismo haber ganado la primaria con el 60% de los votos que con menos de la mitad de los votos. ¡La elección está demasiado cerrada como para darle ventajas a la hoy dominante izquierda radical! ¡No cometamos el error de dispararnos en los pies!”, enfatizan.

Así, los diputados finalizan solicitando que esta única candidatura sea elegida por el Consejo General del Partido y que si en esta instancia se define a Matthei como la carta presidencial UDI, “seremos sus soldados más entusiastas. Ese es el espíritu de la Unión Demócrata Independiente”.

Durante este lunes, producto del anuncio de Matthei, la directiva gremialista abordo el tema. Si bien una mayoría se inclina por el alcalde de Las Condes como candidato, por su llegada con el electorado de centro, los dirigentes optaron por no tomar una decisión como mesa, y acordaron delegarla al Consejo General, que se realizará de forma telemática el 17 de mayo. Así, serían dos las decisiones que se tomarán ese día: la primera, si se compite con uno o dos candidatos en las primarias. La segunda, en caso de que se defina que sea solo uno, quién de los dos..

Los firmantes de la carta:

Osvaldo Urrutia, Joaquín Lavín L., Guillermo Ramírez, Celso Morales, Sergio Gahona, Nicolás Noman, Sergio Bobadilla, Cristián Labbé, Iván Norambuena, Javier Hernández, Cristián Moreira, Nino Baltolú, Gustavo Sanhueza, Renzo Trisotti, Sandra Amar, Álvaro Carter, Rolando Rentería, Issa Kort, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Ramón Barros, Gastón von Mühlenbrock