    Política

    Lorena Pizarro (PC) acusa a Trump de ser un “pedófilo que pretende adueñarse del mundo” y afirma que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela

    La jefa de la bancada comunista condenó el "secuestro" de Maduro por parte de Estados Unidos y también apuntó contra el Presidente electo José Antonio Kast por ser "servil al imperio".

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    Rodrigo Gómez S.
    Diputada Lorena Pizarro. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    La diputada comunista Lorena Pizarro afirmó este lunes que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente en ejercicio en Venezuela y que fue “secuestrado”, además de calificar como “pederasta y pedófilo” a Donald Trump, luego de su incursión militar en el país caribeño que terminó con la captura del líder del régimen, junto a su esposa Cilia Flores.

    Las declaraciones se dieron en el hall de la Cámara de Diputados en su calidad de titular de la bancada de diputados y diputadas que integran el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Acción Humanista (AH) e independientes.

    En esa línea, Pizarro aseguró que “lo primero que quiero decir y denunciar es que un pederasta, un pedófilo, se pretende adueñar del mundo. Y si eso no nos conmociona, porque vemos que algunos justifican la agresión contra Venezuela, esperamos que al menos esto les preocupe”.

    “Quiero partir señalando que el concepto de no agresión e intervención es la piedra angular que protege la soberanía de los pueblos”, señaló la diputada, agregando que este principio está resguardado en una serie de tratados, resoluciones, por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

    En el punto de prensa, Pizarro enfatizó que “queremos denunciar también que al señor Trump no le importa el supuesto rescate de los valores democráticos de la República Bolivariana de Venezuela".

    “Él va tras el petróleo y perdió el pudor y lo ha señalado de esa manera. Es tal el nivel de indecencia, pero en América Latina y en nuestro Chile, por desgracia, ya lo conocemos. Les quiero recordar que nuestro país en 1973 vivió un golpe de Estado de los peores de nuestra América Latina y el Caribe”, recordó la también presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

    “Les quiero señalar que distintas personalidades, incluso a la extrema derecha, como les ven en Francia, o dirigentes patriotas de Venezuela han condenado a la intervención. Solo aquellos que son serviles al imperio hoy día justifican esta agresión. Entre ellos, personeros políticos de nuestro país partiendo por el futuro presidente de la República", apuntó la diputada, en alusión al respaldo entregado por el presidente electo, José Antonio Kast.

    En esa línea, Pizarro recalcó que Maduro continúa siendo presidente en Venezuela y acusó la operación militar de ser “un secuestro”.

    “Quiero decir que el señor Donald Trump habla de que Nicolás Maduro, presidente del ejercicio de Venezuela, no vamos a entrar en otra discusión, presidente del ejercicio de Venezuela, ha sido secuestrado, no capturado, secuestrado por supuesta conducción de un cartel de la droga”, sostuvo Pizarro, comparando la acción de Trump con la liberación de Orlando Hernández, ex presidente de Honduras.

    Pizarro también fue consultada por cómo evalúa la respuesta del Presidente Gabriel Boric en torno a lo ocurrido en Venezuela, destacando la acción del gobierno.

    “Yo creo que hay dos cosas importantes aquí que hay que destacar. Que el contenido de lo señalado por el presidente Boric desde el día uno es lo correcto y lo adecuado. Y lo segundo es su coordinación con otros presidentes para hacer una respuesta contundente a esta agresión criminal. Y solo decir que todas y todos los de acá como parlamentarios nos hemos sumado a una declaración de diputadas y diputados de Latinoamérica y el Caribe, condenando esta intervención”, cerró.

    Además, anunció que “le exigirán” al próximo gobierno que “cumpla con las normas internacionales que Chile ha suscrito”.

    “Esto no es al antojo del señor Kast que se cree que como Presidente de la República va a hacer lo que quiere. Tiene obligaciones que cumplir porque si no, se pone al margen de la ley”, destacó.

