SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

El 15 de abril de 2022, el pleno de la Convención aprobó sustituir la Cámara Alta por una "Cámara de las Regiones". Elisa Loncon, Hugo Gutiérrez, Beatriz Sánchez y Tomás Laibe votaron a favor. Hoy apuestan por conseguir un escaño en el órgano que intentaron destruir.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes

Ayer por la noche, los equipos negociadores del pacto Unidad por Chile, que incluye a los seis mayores partidos del oficialismo y a la Democracia Cristiana (DC), resolvieron quiénes serán sus 29 candidatos en la elección senatorial de noviembre de este año.

De ellos, destacan seis nombres que en 2022, antes de pensar en una elección senatorial, fueron piezas clave del fallido proceso constitucional plebiscitado en septiembre de ese año, rechazado por una amplia mayoría ciudadana.

Una de las propuestas más controvertidas incluidas en ese texto constitucional, que incluso levantó fuertes reparos en el oficialismo, fue una para eliminar el Senado y abrir paso a una “Cámara de las Regiones”, con menos atribuciones que la actual corporación.

Dentro de la nómina oficialista hay cuatro exconvencionales: Hugo Gutiérrez (militante del Partido Comunista, quien postula por Tarapacá), Beatriz Sánchez (Frente Amplio, Maule), Tomás Laibe (Partido Socialista, Aysén) y la expresidenta de la Convención Elisa Loncon, quien compite como independiente, a través de un cupo PC, en La Araucanía.

30 Abril 2025 Entrevista a Beatriz Sanchez, periodista. Foto: Andres Perez Andres Perez

Todos ellos votaron a favor de eliminar el Senado el 13 de abril de 2022, día en que el pleno de la Convención aprobó la norma que proponía: “La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”.

Algunos de ellos incluso justificaron esa propuesta durante la campaña. “Finalmente el Senado se transformó en una elite casta (...). Se repetían siempre los mismo apellidos y las mismas familias (...). Por eso ellos no hicieron las modificaciones que había que hacer en materia de derechos sociales”, dijo Loncon en una charla en Francia en agosto de 2022.

“El Senado no solo es innecesario, es un obstáculo para el avance de las demandas populares!”, escribió Hugo Gutiérrez en su cuenta de X en febrero de 2022.

Gutiérrez incluso defendió la eliminación de la Cámara Alta después del plebiscito. “Hoy, para vergüenza del Rechazo, quedará claro que el Senado era un órgano que había que eliminar”, escribió el exdiputado, en el marco de votación del TPP 11.

No solo hay exconvencionales. La nómina oficialista también destaca por la inclusión de dos de los encargados de coordinación del comando oficial del Apruebo: los actuales diputados Karol Cariola (Partido Comunista) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal). Ella postula por la región de Valparaíso, mientras que él lo hace por Arica y Parinacota.

Pese a apoyar férreamente la opción “Apruebo”, días después del plebiscito Mirosevic fue uno de los que reconoció públicamente que “fue un error haber eliminado el Senado”.

Más sobre:Elecciones 2025La Tercera PMCongresoPolíticaApruebo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong

La incomodidad del PC ante el giro programático de Jara: Carmona presiona para defender propuestas de la izquierda

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La furia con Evópoli, omisiones y el sorpresivo movimiento de Ramírez: las horas clave de la negociación de la derecha

Acusado a más de 18 años de cárcel y con derecho a sufragio intacto: Servel publica el padrón electoral e incluye a Jadue

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar
Chile

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar

La incomodidad del PC ante el giro programático de Jara: Carmona presiona para defender propuestas de la izquierda

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong
Negocios

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong

Álvaro Jalaff deja Capitán Yáber y queda con arresto domiciliario total

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público
El Deportivo

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

US$ 1 millón en cuotas: Almirón acuerda el finiquito con Colo Colo y ByN avanza en la búsqueda de un DT para el Cacique

Pifiado y a la espera de un castigo: el detalle de la cláusula de renovación de Arturo Vidal en sus peores días en Colo Colo

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Homo Argentum: la exitosa cinta que divide a Argentina y que fue aplaudida por Javier Milei
Cultura y entretención

Homo Argentum: la exitosa cinta que divide a Argentina y que fue aplaudida por Javier Milei

Comida china, la muerte y Víctor Jara: las claves del cortometraje que reúne a Pablo Chill-E y Alfredo Castro

Chico Trujillo encabeza la celebración de los 20 años de Oktoberfest Chile

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”
Mundo

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”

Trump descarta el envío de tropas a Ucrania y pide a Zelenski ser “flexible” en las negociaciones

Qatar pide a Israel una respuesta “rápida” a la propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones