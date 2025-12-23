SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Mulet, sí; Jiles, no: la razón por la que la derecha ahora mira con desdén un acuerdo en la Cámara con la diputada PDG

    Un pacto con el PDG no es el único camino para alcanzar una mayoría que dé gobernabilidad en esta rama del Congreso. La otra vía es llegar a un acuerdo amplio con la centroizquierda (DC, PPD, PS, liberales) o bien lograr un entendimiento con algunos descolgados del actual oficialismo, como los diputados Jaime Mulet (Frevs) o René Alinco (independiente Frevs).

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Jaime Mulet y Pamela Jiles

    Un breve receso hasta el 5 de enero de 2026 se tomará el Congreso por las fiestas de fin de año.

    Con ello, también debieran entrar en una pausa las intensas conversaciones que se están realizando en la Cámara de Diputados con el fin de lograr un acuerdo administrativo y de “gobernabilidad” para el próximo período parlamentario.

    Ese entendimiento implica negociar la repartición de espacios de poder; por ejemplo, definir la alternancia en la presidencia de la Cámara y la rotación en las comisiones legislativas, que son cruciales para fijar el ritmo de tramitación de proyectos de ley.

    Si bien las fuerzas que apoyaron al presidente electo, José Antonio Kast, eligieron a 76 diputados, el futuro oficialismo igualmente necesita de dos votos más para alcanzar la mayoría (78 votos de 155 diputados) con el fin de tomar el control absoluto de la corporación.

    Una alternativa es cerrar un acuerdo con los 14 diputados electos del PDG, que si bien eligieron a Juan Marcelo Valenzuela como jefe de bancada, siguen teniendo a Pamela Jiles como principal carta para presidir la Cámara, según ha reiterado el líder de la colectividad, Franco Parisi.

    Sin embargo, no es el único camino hacia la mayoría. La otra vía es llegar a un acuerdo amplio con la centroizquierda (DC, PPD, PS, liberales) o bien cerrar un acuerdo con algunos descolgados del actual oficialismo, como los diputados Jaime Mulet (Frevs) o René Alinco (independiente Frevs).

    Esta última opción es, hasta ahora, la más atractiva para la derecha, que conformó un comité negociador, encabezado por el actual presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), e integrado por los diputados Benjamín Moreno (republicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristóbal Urruticoechea (libertario).

    La posibilidad de cerrar un acuerdo con Mulet y Alinco, además, podría ser una forma de romper un dique para sumar más apoyos, ya que es probable que otros legisladores, al ver que la derecha ya tiene una mayoría en el bolsillo, se abran a tener un acercamiento con la futura administración de Kast, actuando con el mismo pragmatismo con el que han sido aliados tácticos del gobierno de Gabriel Boric.

    Por ejemplo, el diputado Carlos Bianchi (independiente) podría calzar en el diseño de un nuevo acuerdo. Incluso, existe una fórmula para cerrar un trato con “los dos Bianchi”, involucrando, además, al senador Karim Bianchi, hijo del diputado magallánico.

    Un escenario así empujaría a partidos de centroizquierda como la DC, el PPD, los liberales e, incluso, el PS, a allanarse a negociar, pero ya no en igualdad de condiciones con la derecha, sino que en una posición minoritaria, simplemente con el fin de no ser marginados de la distribución de cuotas de poder en la Cámara.

    Señales

    Por ahora el interés de la derecha de cerrar un acuerdo con Mulet al menos ha sido retribuido con algunos guiños del diputado por Atacama y excandidato presidencial del Frevs, que en el último año se convirtió en un aliado incómodo para Boric.

    Al Presidente de la República le molestó especialmente la estrategia electoral de Mulet, quien levantó una lista paralela al oficialismo, que a la larga se tradujo en una dispersión de votos y en una menor cantidad de diputados electos por parte de los partidos de gobierno.

    “Hay que ser una oposición constructiva, creo que hay que respetar, aunque a uno le duela el alma, el pronunciamiento de la ciudadanía...”, dijo Mulet la semana pasada en Radio Agricultura.

    El legislador de Atacama reforzó esas señales en una entrevista a El Mercurio, donde, al ser consultado si ya estaba en conversaciones con la derecha, no respondió directamente. Solo admitió que su deseo es que se reedite un acuerdo amplio con legisladores del oficialismo y la oposición para generar un mejor clima de gobernabilidad.

    Un elemento clave en un acuerdo entre la derecha y Mulet y Alinco sería el compromiso del presidente de la Cámara de no poner en discusión la reforma constitucional, impulsada por un grupo transversal de senadores, que fija un umbral para que los partidos puedan elegir diputados y que establece la cesación del cargo de aquel legislador que renuncie a su partido o a su comité de origen.

    Aquella reforma, que busca frenar la fragmentación política y controlar a los díscolos, ha sido apodada en la Cámara, en tono de broma, como la Ley Anti-Alinco, aunque también generaría una traba importante al Frevs, partido al que Mulet pretende salvar de su disolución.

    Desdén

    Estos acercamientos han llevado a los dirigentes de la derecha a mirar con distancia un acuerdo con la bancada del PDG, donde Jiles es la única que está interiorizada del trabajo legislativo. Por lo tanto, por ahora es la única que podría asumir un rol de conducción de la sala o de alguna comisión.

    Incluso, lo que más preocupa a la derecha no es precisamente que la legisladora asuma la presidencia de la Cámara, sino que tome el control de la Comisión de Constitución, donde ha jugado un rol incidente, a pesar de ser una integrante más.

    En el pasado, en esa misma instancia legislativa, Jiles fue una articuladora clave para empujar los retiros de ahorros previsionales, que, mediante el resquicio de presentar reformas constitucionales, sorteaban las facultades exclusivas del Presidente de la República en materia de seguridad social.

    Por la misma vía de modificar directamente la Carta Fundamental, también se podría avanzar con iniciativas como la eliminación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a los medicamentos, que fue una de las iniciativas que levantó Parisi en la pasada campaña presidencial.

    Si bien desde la izquierda y la centroizquierda ha comenzado a levantarse una presión pública para alzar a Jiles como carta para presidir la Cámara con el fin de amedrentar a la derecha. En el mismo actual oficialismo admiten que ese plan no es viable, porque la diputada también genera anticuerpos en ese sector político y se corre el riesgo de que aumenten los descuelgues en favor de la derecha.

    Más sobre:PolíticaJaime MuletPamela JilesJosé Antonio KastDerechaCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Lanzó una molotov a Carabineros, lo visitó Boric en la cárcel y fue condenado a 10 años de presidio: el caso de Nicolás Piña

    Tribunal declara culpable a exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavado de activos

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    Lo más leído

    1.
    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se resisten a ingreso de gabinete de Kast

    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se resisten a ingreso de gabinete de Kast

    2.
    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    3.
    El llamado al orden de Bachelet al oficialismo en medio de pugna por responsabilidad en derrota presidencial

    El llamado al orden de Bachelet al oficialismo en medio de pugna por responsabilidad en derrota presidencial

    4.
    Frente Amplio pasa la retroexcavadora sobre Jaime Quintana e insta al PPD a hacer una autocrítica por la derrota

    Frente Amplio pasa la retroexcavadora sobre Jaime Quintana e insta al PPD a hacer una autocrítica por la derrota

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad
    Chile

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos
    Negocios

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    La nueva marca que rompió el cobre

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida