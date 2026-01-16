SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Los “Mil avances” del gobierno: medidas duplicadas y la decisión de editar la Ley Nain-Retamal

    Después del lanzamiento del portal "1000 avances" el gobierno ha ido modificando el listado de medidas impulsadas. Uno de los cambios notorios fue la referencia a la ley que fortalece la función policial, más conocida como Nain Retamal, que esta semana fue la manzana de la discordia en el oficialismo tras el fallo del caso Gatica.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    12/01/2026 - VOCERIA MINISTRO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El portal con los “Más de mil avances” del gobierno del Presidente Gabriel Boric había sido presentado recién el día anterior (lunes 12), y apenas alcanzó a tener horas de circulación antes de ser devorado por la trifulca política derivada del fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

    La aplicación de la ley Nain-Retamal, que fue promulgada en 2023, en el fallo abrió una disputa política de proporciones al interior del oficialismo luego de que los parlamentarios del FA y el PC apuntaran a sus pares del Socialismo Democrático por haber apoyado el proyecto que establece una legítima defensa privilegiada para carabineros.

    En ese marco, la Moneda y su diseño de promoción de sus avances quedó en una incómoda posición, pues el cuerpo legal estaba considerado como la medida 307.

    El martes 13 -entre las 14:00 y las 14:42 -cuando comenzaban a llover las críticas contra el gobierno desde la banda izquierda- editaron el texto, borrando “(Ley Nain-Retamal)”. Ese mismo día en la noche, además, el presidente Gabriel Boric tomó distancia de la iniciativa al señalar en entrevista en Tolerancia Cero que el proyecto “no es una iniciativa del gobierno”.

    Versión original del listado de medidas impulsadas por el gobierno.

    Duplicados

    Al menos en dos casos, el portal presentó como “avances”, casos que fueron duplicados. En uno, por ejemplo, los textos eran idénticos (820 y 827). En otros, aunque la redacción tenía alteraciones mínimas, el contenido era el mismo (822 y 828).

    En “Emergencias”, se listaron como “avances” individuales “En diciembre de 2025 se superó la meta de construir 100 puntos de posada para helicópteros” (905) y la “inauguración”, “construcción” y “nuevos” puntos de posada por separado (926, 928, 929, 931, 932).

    Estos ejemplos luego fueron “corregidos” -y los duplicados borrados- el jueves.

    En “Innovación, tecnología y sustentabilidad” se contabilizaron como “avances” individuales cuatro medidas relativas al “Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE)”: una por cada especie protegida: pingüino de Humboldt, huillín, zorro chilote y gaviotín chico.

    Otros avances considerados en el listado del gobierno llamaron la atención. Como es el caso de la medida 934 que consigna la “Mantención del estatus en el Programa Visa Waiver con Estados Unidos”.

    El excanciller DC Ignacio Walker, sin embargo, la defiende. “Es un logro haberla mantenido, sin duda, porque siempre se puso en duda que podría terminarse debido a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos. Lo considero un logro, efectivamente”, insiste.

    Desde el gobierno reconocen que se han ido haciendo ajustes a las medidas consideradas en la plataforma 1000avances.cl.

    Argumentan que es debido a la incorporación de nuevos logros. Detallan que, por ejemplo, se ajustaron los porcentajes de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional en cada región porque se llegó al 95% del total nacional y se agregó el despacho de la ley para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

    “Se seguirá editando en la medida que haya que sumar, actualizar o resolver dudas. Fue pensado así desde un comienzo. Por lo mismo, los números pueden ir moviéndose”, sostienen desde el Ejecutivo.

    Sobre la edición de la Ley Nain Retamal, desde el gobierno señalan se optó por el criterio de poner los nombres formales de los proyectos, con excepción de la ley Papito Corazón o Ley Karin, que figuran en las medidas 432 y 434 del listado.

