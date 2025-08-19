Marcos Barraza desplaza a Valentina Miranda y es inscrito como candidato del PC para el distrito 8

El exministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet y asesor de Jeannette Jara, Marcos Barraza, fue inscrito finalmente como la carta del Partido Comunista (PC) que peleará por un cupo para el codiciado distrito 8 de la Región Metropolitana, en desmedro de Valentina Miranda.

Hasta última hora, se pensaba que la exvocera nacional de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) era quien llenaría el cupo en la zona, pero finalmente desde el oficialismo optaron por Barraza.

Así, el psicólogo y exconvencional se suma a Gustavo Gatica -independiente con cupo PC- como los representantes de la tienda encabezada por Lautaro Carmona. Cabe recordar que, hace menos de una semana, desde el PC se anunció que respaldarían a Gatica, luego de que el Frente Amplio (FA) decidiera no otorgarle su apoyo al activista de DD.HH. en el distrito que abarca las comunas de Maipú, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Lampa, Tiltil y Colina.

Cabe destacar que en el distrito 8, el oficialismo compite con 9 candidatos: uno del Partido Radical (Rubén Oyarzo), dos del Partido Liberal (Viviana Delgado y Cristopher Valdivia), dos cupos de la DC (Claudia Atenas y Juan Carlos Valdivia), dos del Frente Amplio (Tatiana Urrutia y Claudia Mix), además de los dos representantes del PC.